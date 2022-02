ARCO celebra su 41 Aniversario: Estas son las exposiciones y actividades que se realizarán

Desde el pasado 23 de febrero y hasta el día 27, las puertas de ARCO en el IFEMA de Madrid están abiertas. Este año festejan su 41 aniversario y es muy importante para la fundación, puesto que, por el motivo de la pandemia, el año pasado no pudieron realizar su exposición en el mes habitual y tuvieron que posponerla al mes de julio. Además, con el aforo limitado y muchas galerías y coleccionistas internacionales no pudieron asistir, por lo que el 40 aniversario no pudo ser celebrado en condiciones. Sus miembros comentan que es una convocatoria que “vuelve a aplaudir el reencuentro profesional frente a las obras en una feria que ha querido mantener los aprendizajes extraídos durante la pandemia”.

En esta ocasión, cuentan con un total de 185 galerías procedentes de 30 países diferentes; 159 galerías incluidas en el Programa General, a las que se suman 42 en los programas comisariados, que exponen pintura, escultura, instalaciones, fotografía, vídeo, new media, dibujo y grabado. Los organizadores del evento comentan que “esta convocatoria conmemorativa se plantea como un homenaje a las propias galerías que han sido artífices de las 40 (+1) ediciones ininterrumpidas de la feria”.

Esta edición “vuelve a ratificarse como un referente para la investigación, el descubrimiento y conocimiento de nuevos talentos creadores. En este sentido, 66 galerías presentarán proyectos de artistas individuales o en diálogo en su stand”, declara la Fundación. Cada año, plantean una sección donde se muestran los Proyectos de Artista que, este 2022 se centrará en 17 dedicados exclusivamente a mujeres, lo que ayudará a dar mayor visibilidad y protagonismo al trabajo de las creadoras.

Programas Comisariados

Dentro de los Programas Comisariados, habrá tres exposiciones distintas e igualmente importantes. La primera de ellas, nombrada como 'ARCO 40 (+1) Aniversario', será dedicada a las obras de las 19 galerías internacionales que han acompañado a la Fundación desde sus inicios y durante toda su trayectoria. "Esta sección pondrá de manifiesto la esencial relación de las galerías y sus artistas con la presentación de creadores con los que trabajaron en los primeros años de ARCO y cuyo vínculo perdura hoy", recalca ARCO.

Otra será 'Opening by Allianz', donde los invitados podrán ver una pequeña muestra de las 15 galerías internacionales que estarán por primera vez. ARCO lleva años interesado en mostrar al público nuevas y jóvenes galerías. Por eso, dedica un espacio para aquellas que no superen los 7 años desde su inauguración y cuyos artistas sean también jóvenes.

Finalmente, se presentará 'Nunca lo mismo. Arte Latinoamericano', una sección que contará con la presencia de 9 artistas latinoamericanos. En ARCO piensan que latinoamérica está unida con la cultura española, por ello desean que sus artistas sean reconocidos en el mundo del arte y piensan que "contribuirá a reforzar el posicionamiento latinoamericano de la feria a través de galerías de diferentes países".

Otras actividades

Pero esto no es lo único que se podrá encontrar dentro de los pabellones 7 y 9 del Recinto Ferial de IFEMA de Madrid, si no que también han organizado dos actividades. Por un lado estará el Programa Internacional de Coleccionistas, que incluye visitas exclusivas a instituciones y colecciones privadas, así como acceso privilegiado a la Feria. Con esta acción se traerán a Madrid a 300 coleccionistas y 200 profesionales de 40 países para que participen en la compra de arte contemporáneo.

La Fundación ARCO lleva varios años apostando por los nuevos coleccionistas, aquellas personas que no tienen por qué saber mucho de arte, pero que quieren comprar y necesitan de un asesoramiento. 'First Collectors' es una actividad que promueve la adquisición de arte profesional por nuevos coleccionistas. Así como también es el encargado del programa 'Young Collectors', el cual contempla la invitación a la feria a una treintena de jóvenes coleccionistas internacionales.

Una celebración a prueba de Covid

ARCO se compromete a mantener una visita segura por sus pabellones, por eso, es necesario para acudir llevar el pasaporte Covid, o en su defecto, una prueba PCR o test de antígenos negativo de un máximo de 24 horas antes. Las puertas estarán abiertas los días 23, 24, 25, 26 y 27 de febrero desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde.

Dedicará las tres primeras jornadas exclusivamente a los profesionales que han invitado para la compra de obras, charlas informativas y otras actividades, y a partir de las 15.00h del viernes 25, la entrada estará disponible para el resto del público con entradas por el precio de 30 euros (20€ para los estudiantes). Además, este año los organizadores son positivos y tienen la esperanza de superar las cifras de visitantes del año pasado (50 mil personas), estimando que unas 70 mil personas pasarán por las diferentes salas.