Archivada la denuncia contra Puig y 3 ministros por no llevar mascarillas

La Dirección Territorial de Alicante de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública ha archivado las actuaciones previas incoadas a raíz de una denuncia presentada contra el president de la Generalitat y otras cuatro personas, entre ellas tres ministros, por hacerse una foto sin mascarilla después de una comida en Xàbia el pasado verano cuando el uso de la mascarilla era recomendable pero no obligatorio en espacios privados, según ha sabido EFE de fuentes conocedoras de los hechos.

El denunciante aseguraba que el president y el resto de las personas habían cometido una infracción por no llevar mascarilla tipificada en el artículo 5 apartado 1 del Decreto Ley 11/2020 de 24 de julio de régimen sancionador específico contra los incumplimientos de las medidas de prevención ante la covid-19.

Las diligencias practicadas han acreditado que el lugar donde se captó la fotografía es suelo privado y por tanto no se ha infringido la obligatoriedad de llevar la mascarilla establecida para vía pública.

Los hechos denunciados se enmarcan en el apartado 1.3.2 de la Resolución del 17 de julio de 2020 que establece la recomendación (que no obligatoriedad) de llevar mascarilla en espacios privados abiertos o cerrados cuando exista confluencia con personas no convivientes o no pueda garantizarse la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros.

Ante la constatación que los denunciados no incumplieron ninguna regulación de la normativa sanitaria, el órgano encargado de la tramitación de la denuncia ha procedido a su archivo. EFE