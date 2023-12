Arantxa de Benito le desea todo lo mejor a Romina Belluscio

MADRID, 16 (CHANCE)

Romina Belluscio convive desde hace tiempo con la enfermedad de Lyme: una infección multisistémica que le provocó la picadura de una garrapata. Un calvario que ha llevado en silencio, pero que ha compartido públicamente ante todos sus seguidores para visibilizar el duro momento personal que había pasado.

Esste viernes, pudimos hablar con Arantxa De Benito en el evento de 'Christmas by Starlite' y nos confesó que estaba al tanto de lo que le había ocurrido a la mujer de su exmarido y no dudaba en desearle una pronta recuperación: "Sí, eso he leído, por supuesto, que se mejore y que salga todo bien".

Tras vivir hace unas semanas el bautizo de su nieto, al que faltó Guti, Arantxa ha querido acabar de una vez por todas con los rumores de mala relación y ha confesado que "ya hace mucho tiempo que la vida de él es suya y la mía es mía", pero confirmaba que "no tengo ningún problema con nadie, así que bien".

Por otro lado, nos hablaba de su faceta de abuela y nos desvelaba que está saboreando un momento de lo más dulces: "Lo he dicho siempre, tendrían que haber inventado baberos para abuelas, os lo prometo es la cosa más infinita, el amor más puro que se puede experimentar, tener vamos tuyo de lo tuyo, y lo tuyo, tuyo, increíble".

Y es que Arantxa no duda en afirmar que "estoy súper orgullosa de ser abuela, para mi mis abuelas fueron un referente, maravillosas, un ejemplo a seguir y vamos", por lo que "ser abuela me parece un placer, un orgullo".

Además, nos explicaba que estas Navidades van a ser de lo más especiales porque "está muy espabilado, evidentemente, hace 8 meses mañana, pero se da cuenta de un montón de cositas"... así que van a aprovechar al máximo al pequeño estos días tan señalados.

Por último, la madre de Zayra Gutiérrez nos confesaba que esta experiencia "te cambia mucho más cuando eres madre que abuela" porque "es una responsabilidad también aunque sea de otra forma, es una responsabilidad, la más bonita de mi vida".