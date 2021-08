Aragonès: Toque de queda no es una cuestión de orden público, sino sanitaria

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha insistido en que su gobierno necesita "medidas para proteger a la población" y ha respondido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que hoy a vuelto a rechazar la aplicación del toque de queda en 62 ciudades, que esta medida "no es una cuestión de orden público, es una cuestión sanitaria".

"Necesitamos instrumentos para que se eviten nuevos contagios", ha dicho el presidente catalán, que, acompañado por el conseller de Salud, Josep Maria Argimon, ha visitado este lunes el hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí y se ha reunido con sus responsables.

Aragonès ha destacado que "la falta de una normativa especifica en esta materia hace que recaigan en los tribunales materias que son cuestión de las administraciones", y ha criticado que el Gobierno no haya previsto una ley específica.

Tras conocer que el TSJC ha rechazado la nueva propuesta de la Generalitat para aplicar el toque de queda en Barcelona y otros 61 municipios de más de 20.0000 habitantes, al considerar que sería "innecesario y desproporcionado" por la reducción de contagios, Aragonès ha dicho que estudiarán la resolución "y veremos el recorrido jurídico que tiene, pero no se puede pedir al gobierno que tenga un plan c, d, f si los tribunales no nos dan los instrumentos".