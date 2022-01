Aragonès lamenta "precipitación" del Gobierno pero garantiza escuelas seguras

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha lamentado la forma "un poco precipitada" con la que el Gobierno ha decidido que las escuelas no se confinen si no hay al menos cinco casos de covid, aunque ha resaltado que reforzarán los test y garantizarán que los centros sean "espacios seguros".

En declaraciones a los periodistas en Granollers (Barcelona), Aragonès ha asegurado que las escuelas catalanas, una vez reabran el próximo lunes tras las vacaciones navideñas, "serán espacios seguros, como lo han sido durante toda la pandemia", gracias al trabajo compartido entre la comunidad educativa y los profesionales de la salud.

Sobre el nuevo protocolo anunciado por el Ministerio de Sanidad para que no tengan que hacer cuarentena los alumnos de clases donde no haya cinco o más positivos, Aragonès ha lamentado que "no es lo más práctico" que una medida así se apruebe un viernes por la tarde, por lo que coincide con la consellería de Salud al considerar que se ha anunciado de forma "un poco precipitada".

No obstante, ha garantizado que la Generalitat asumirá su responsabilidad y que todos los profesionales implicados tendrán toda la información para hacer frente a esta nueva situación.

Además, ha anunciado que aplicarán medidas para aumentar la seguridad en las escuelas que van "más allá" de lo que establezca el protocolo del Gobierno, ya que en los casos en los que no se tenga que hacer cuarentena pondrán un refuerzo, con más test y con un seguimiento para garantizar que los colegios son espacios seguros.

"El sistema sanitario catalán y el sistema educativo están preparados para asumir este nuevo protocolo. Es evidente que si se anuncia un viernes por la noche no es la mejor fecha para poderlo organizar todo, pero estará todo organizado, a punto, y vamos a seguir garantizando que las escuelas catalanas sean un espacio seguro, porque la educación de los niños y los adolescentes de nuestro país es un reto importante, decisivo y un derecho que se debe garantizar en todo momento", ha insistido.