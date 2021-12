Aragonès avala la querella contra Casado: "La mentira no puede quedar impune"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha justificado este viernes la querella presentada por el Govern contra el líder del PP, Pablo Casado, por sus afirmaciones sobre la presunta discriminación de niños castellanohablantes en las escuelas catalanas: "La mentira no puede quedar impune".

El pasado martes, el Govern se querelló contra Casado por haber dicho: "¿Se puede tolerar, de verdad, que a un niño de cinco años se le pueda apedrear y aislar en clase? ¿Se puede tolerar que haya profesores con instrucciones para no dejar ir al baño a niños porque hablan en castellano? ¿Se puede tolerar que haya niños que por hablar castellano en el recreo les metan piedras en la mochila?".

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Aragonès ha tachado de "absurdas" las palabras del líder del PP y ha advertido: "No nos podemos acostumbrar a la mentira, a los ataques. La mentira no puede quedar impune. Veremos si el Tribunal Supremo hace lo que le toca hacer".

Aragonès, que este domingo emitirá el tradicional discurso presidencial en una escuela de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) donde empezó a aplicarse hace años la inmersión lingüística, ha denunciado una "ofensiva judicial" contra el catalán en las escuelas, a cargo de una "judicatura alineada con el nacionalismo español".

"Frente a esta ofensiva judicial haremos actuaciones a corto, medio y largo plazo", ha dicho Aragonès, que ha apostado por la "codocencia", la "inspección" para que se cumplan los planes educativos en los centros y un "refuerzo legislativo" para blindar el catalán en la enseñanza en Cataluña y evitar que sean los tribunales quienes "legislen" de facto sobre esta materia.

Por otra parte, después de que este jueves el Parlament aprobara los presupuestos de la Generalitat para 2022 con el aval de En Comú Podem, Aragonès ha lamentado el "no" de la CUP y ha justificado que el Govern buscara otro aliado para sacar las cuentas adelante.

"El país no podía quedar sin presupuestos, que son absolutamente imprescindibles. Que no sean suficientes para la CUP no significa que no sean buenos para el conjunto de la ciudadanía", ha remarcado.

En cuanto a la mesa de diálogo, ha reiterado a JxCat que "las puertas siguen abiertas" para que designe a los consellers que crea oportuno para que se integren en la delegación de la Generalitat en este espacio de negociación con el Gobierno de Pedro Sánchez.

"El conjunto del independentismo debería valorar mejor la oportunidad de sentarse con el Estado e ir a discutir una solución democrática" que pase por un "referéndum", ha recalcado.

Sobre el relevo de Josep Lluís Trapero al frente de los Mossos d'Esquadra, ha negado que se deba a "razones políticas", ya que ahora "se abre una nueva etapa" en la que "hay que rejuvenecer la cúpula directiva".