Aragón reconoce una incidencia alta y mantenida en el tiempo de contagios

El director general de Asistencia Sanitaria, José María Abad, ha reconocido que Aragón todavía mantiene una incidencia alta y sostenida en el tiempo por contagios de covid-19, lo que implica una fuerte presión en distintos ámbitos sanitarios.

Una presión que van a contribuir a aliviar los rastreadores militares que este lunes comenzaron a trabajar en el Hospital Militar de Zaragoza para comunicar los resultados negativos de las pruebas PCR.

No obstante, en declaraciones a los medios tras presentar la estrategia de prevención del suicidio en Aragón, Abad ha advertido que estos rastreadores "no sustituyen a los médicos porque no son profesionales sanitarios".

Aunque sí cree que estos militares ayudarán a quitar presión de llamadas y a que los sanitarios puedan dedicarse a su labor.

La situación actual en la Comunidad, según Abad, es de meseta, con unos niveles de incidencia altos que se están manteniendo en el tiempo, también en el ámbito hospitalario, Atención Primaria y Urgencias. EFE