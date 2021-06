Aragón da por cerrado el brote originado en un viaje a Mallorca, con 10 casos

El Gobierno de Aragón ha dado por "cerrado y controlado" el brote de covid-19 originado en un viaje de fin de curso en Mallorca y que se ha saldado en esta Comunidad con diez casos en el municipio de Alcañiz (Teruel).

Así lo ha asegurado la consejera de Sanidad, Sira Repollés, durante una visita al Hospital Ernest Lluch de Calatayud (Zaragoza), donde ha recordado que durante toda la pandemia en Aragón se han observado "gran cantidad de brotes" ligados a actividades sociales y en fechas concretas.

"Las no fiestas, las no navidades, el puente de la Constitución" son momentos en los que Aragón ha sufrido un incremento de los contagios y ahora recientemente en mayo, con las fiestas de fin de curso de bachillerato, un grupo de población joven todavía no vacunada.

Según Repollés, son contagios que forman parte "del comportamiento habitual de este tipo de fiestas, en las que no se utilizan mascarillas".

"No preocupa su gravedad pero sí que se perpetúen este tipo de comportamientos y más cuando a partir de mañana cae la utilización de las mascarillas", ha advertido Repollés, que ha subrayado que precisamente este tipo de fiestas no cumplen los requisitos para no utilizarlas.

Por eso ha hecho un llamamiento a la prudencia y dado que precisamente este tipo de infecciones se están dando en población no vacunada.

En el caso de los afectados de Alcañiz ha informado de que se ha hecho un seguimiento a los contactos estrechos sin que hayan aparecido más casos.

Respecto a la variante delta, de la que en Aragón ya se han detectado 5 casos, la consejera de sanidad aragonesa ha apuntado que en esta Comunidad "hace semanas que se secuencian semanalmente gran cantidad de muestras" y al igual que ha ocurrido en otras regiones "no sería entendible que no tuviéramos casos de la variante delta".

De los cinco casos ha precisado que "ninguno reviste más gravedad por ser de esta variante" y ha asegurado que la vacunación es efectiva frente a esta cepa.

En este sentido ha anunciado que "si las cosas transcurren como hasta el momento" en Aragón no se han planteado revisar la estrategia de vacunación ni la estrategia de detección de casos porque "forma parte del comportamiento del virus".