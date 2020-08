Aragón pondrá en marcha la aplicación 'Radar COVID' la semana próxima con un plan piloto

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, ha manifestado que la Comunidad autónoma podrá en marcha la semana que viene la aplicación 'Radar COVID', del Ministerio de Sanidad, a través de un plan piloto.

Según ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación, tras acompañar al presidente de Aragón, Javier Lambán, en una visita al Hospital Clínico de Zaragoza, su Departamento mostró desde el primer momento su interés por poner en marcha esta app.

En estos momentos, "somos de las Comunidades autónomas que más avanzados estamos y el único problema es enlazar con el sistema sanitario aragonés", "misma dificultad técnica" que tienen el resto de territorios. Repollés ha añadido que para implementar esta app hay que firmar un acuerdo marco con el Ministerio de Sanidad, que "ya estamos en disposición de hacer".

En otro orden de cosas, la consejera ha señalado que estudiarán la medida puesta en marcha en Galicia de prohibir fumar en terrazas y la calle si no hay distancia de seguridad. "Vamos a valorar la medida, no se ha definido nada al respecto", pero "no se descarta absolutamente nada" tampoco, sino que "se estudian todas las medidas que se toman en otras Comunidades", ha esgrimido.

OCIO NOCTURNO

Sira Repollés se ha referido a las limitaciones al ocio nocturno y ha constatado su voluntad de es "intentar restringirlo" porque "es una actividad con alto índice de contagios" de la COVID-19. Aunque "nos tenemos que mover en un equilibrio entre la economía y la prevención de la curva de contagios, no nos hemos planteado más que seguir en la misma línea de restricción del ocio nocturno", ha sintetizado.

Respecto a las disposiciones judiciales que han anulado cautelarmente el cierre de bares y otros establecimientos de hostelería a la una de la mañana, la consejera ha explicado que se han recurrido con alegaciones en este sentido.

La consejera ha enfatizado que en estos momentos "los contagios se producen fundamentalmente en el ámbito comunitario, por agrupaciones sociales, familiares y ocio nocturno" y todas las Comunidades autónomas y el Gobierno de España "saben que es una actividad que tiene que estar sometida a restricciones si queremos evitar la curva de contagios".

NUEVAS MEDIDAS

Repollés ha reconocido que Aragón está registrando una "estabilización o bajada de la curva epidémica" y hay zonas con limitaciones por la COVID-19 "que van mejor", pero "hay que ser cautos y aguantar un poco para ver cómo se desarrollan los acontecimientos para tomar medidas en algún sentido".

Ha enfatizado que desde el Gobierno autonómico han flexibilizado las acciones, cuando la situación ha mejorado y también "las han endurecido donde la situación ha sido peor".

La consejera ha aprovechado para recordar a la población que independiente del resultado de la PCR positiva o negativa, cuando una persona ha sido un contacto estrecho de una persona contagiada por la COVID-19 "debe permanecer en aislamiento domiciliario durante 14 días".

Al respecto, ha contado que cuando alguien ha resultado contagiado o ha sido un contacto estrecho y se procede a la realización de una PCR "desde ese momento está de baja laboral" y durante los 14 días que ha de guardar el aislamiento.

Ha añadido que no hace falta realizar una PCR para comprobar que se es negativo, sino que a los 15 días de la aparición de síntomas o de la realización de la primera PCR, el paciente está dado de alta.

La consejera ha aclarado que hay "situaciones excepcionales" de personas que necesitan incorporarse antes al puesto de trabajo en las que se puede realizar una PCR a los diez días del inicio de síntomas o de la realización de la PCR anterior y, si es negativa, puede volver al trabajo.