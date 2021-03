Aragón espera un repunte de casos y, si es preciso endurecer medidas, "se adoptarán"

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha manifestado que desde hace días se ha advertido de un "previsible repunte" de casos de coronavirus SARS-CoV-2 en la Comunidad Autónoma, "aunque es casi admitido por unanimidad que no tendrá el impacto de anteriores oleadas" y respecto al que, si se tienen que tomar medidas restrictivas, "se adoptarán".

En declaraciones a los medios de comunicación, en Ejea de los Caballeros, con motivo de su reunión con responsables de comunidades de regantes y la visita a varias obras de modernización, Lambán ha considerado "no excesivamente afortunada" la expresión de 'olita' utilizada por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, para denominar el incremento de casos de una cuarta ola en España y quinta en Aragón.

En todo caso, ha esgrimido que el crecimiento de los positivos será "de menor entidad que los anteriores" porque "algo hemos aprendido" y, "aunque no al ritmo que desearíamos, la vacunación va avanzando, con sectores de la población que ya están excluidos del riesgo de contagio, sobre todo las personas de las residencias de mayores".

En cuanto a las medidas sanitarias, "desde luego, si se tienen que adoptar, se adoptarán", pero no ha avanzado nada más al respecto, "no porque les quiera ocultar si vamos a hacerlo o no, sino porque no lo sé", ha expuesto.

Lambán ha añadido: "Imagino que nuestros sanitarios harán la correspondiente evaluación pasada la Semana Santa y saben que tienen el apoyo de todo el Gobierno y del presidente para tomar las medidas que sean necesarias".

En este sentido, el jefe del Ejecutivo autonómico ha subrayado que toda la política seguida en Aragón en relación con la gestión de la pandemia "ha sido dictada exclusivamente por criterios sanitarios, sin ningún tipo de intervención política ajena".

Según ha precisado, en el Consejo de Gobierno "hemos aprobado siempre lo que nos ha dicho la consejera de Sanidad", Sira Repollés, "sin dudarlo en ningún momento, tuviera la medida las repercusiones que tuviera".