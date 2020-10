IU apuesta por facilitar "vías seguras" a los migrantes para entrar en la UE

Izquierda Unida ha elaborado una alternativa al nuevo plan migratorio de la UE que aboga por facilitar a los migrantes "vías seguras" para su entrada en Europa en lugar de reforzar las fronteras, así como por reubicarlos en los diferentes países para quitar presión a los territorios fronterizos.

"No podemos resolver los problemas de los migrantes quitándolos de en medio", ha afirmado el eurodiputado Manu Pineda en la presentación este jueves de la propuesta al plan migratorio hecho público hace unas semanas por Bruselas, que descarta obligar a los países de la UE a acoger solicitantes de asilo y apuesta por proteger las fronteras y agilizar su devolución.

Pineda y la también eurodiputada Sira Rego han expuesto los puntos principales de la propuesta, presentada al grupo Izquierda Unitaria Europea, tras haber recorrido diferente puntos de la llamada "frontera sur", concretamente Gran Canaria, Melilla y la costa andaluza, para conocer de primera mano la situación de los migrantes.

Para Rego, el pacto migratorio de la Comisión Europea, que supone el inicio del cambio de la política comunitaria respecto a los migrantes y solicitantes de asilo, "está hecho a la medida de la extrema derecha" y no basado en los derechos humanos.

Frente a él, ha indicado, Unidas Podemos ha estado trabajando en los últimos meses en el documento alternativo con la colaboración de organizaciones como Prodein, CEAR y No Name Kitchen, que propone entre otras cosas invertir en políticas de acogida y no en la protección de fronteras.

"La militarización y los muros son un problema", ha dicho para afirmar que "blindar el Mediterráneo no está siendo una solución" y que el dinero europeo se debe usar, en cambio, para crear un cuerpo público de rescate marítimo, reforzar el estado social en los países de origen y en políticas de acogida una vez llegan a Europa.

Otra de las medidas, ha expuesto Pineda, es facilitar visados en los consulados y embajadas de los países de origen para que los migrantes puedan viajar hasta el país de destino con seguridad y "evitar que las mafias estén extorsionándoles y arruinándoles la vida".

Los eurodiputados también ha denunciado los acuerdos con países de salida como Mauritania para deportar allí a los migrantes, en muchos casos de nacionalidades distintas, y ha denunciado que "no se puede seguir criminalizando el trabajo de las ONG que están salvando centenares y miles de vidas".

Pineda ha incidido además en la necesidad de reubicar a los migrantes de forma equitativa en los distintos países europeos, ya que en lugares como Canarias y Andalucía, adonde llegan las pateras, se genera "una presión migrante insoportable".

Esta presión, ha indicado, "alimenta políticas reaccionarias y racistas", cuando los propios migrantes no quieren quedarse forzosamente en España, sino que desean seguir su ruta hacia otros países.