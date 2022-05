Aprueban impulsar que los inmigrantes no europeos voten en las municipales

El Congreso ha aprobado este martes una iniciativa que pide impulsar acuerdos bilaterales con países no comunitarios con el fin de que sus residentes en España puedan votar y también presentarse y ser elegidos en las elecciones municipales.

La proposición no de ley planteada por Junts ha sido debatida en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja, que ha apoyado un único punto de los que constaba.

Así, se insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para impulsar los acuerdos bilaterales de reconocimiento del derecho al sufragio local -activo y pasivo-, con países no miembros de la UE, en especial con aquellos cuyos nacionales "conforman una comunidad significativa de extranjeros" con residencia en nuestro país.

Entre 1989 y 1990 España ya suscribió acuerdos para ejercer el sufragio activo (derecho a votar) en las elecciones locales, bajo el criterio de reciprocidad, con Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Noruega. De ellos, tras la inclusión del estatuto de ciudadanía europea, solo continua vigente el de Noruega.

Después, en el 2009, se extendió a Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Cabo Verde, Islandia, Nueva Zelanda, Trinidad y Tobago y Corea del Sur.

Desde el 2011 no se han vuelto a firmar acuerdos bilaterales con países no comunitarios, salvo el Reino Unido tras su salida de la Unión, y quedan sin concluir algunas negociaciones que se iniciaron entonces (Argentina, Uruguay, Venezuela, Burkina Faso y Marruecos).

Entre otros motivos, no culminaron por no alcanzarse un consenso en los requisitos de reciprocidad o por no ser aprobadas en las Cortes, y algunos cayeron en el olvido, como el de Venezuela y Marruecos, explica la proposición no de ley de Junts.

Sin embargo, la realidad migratoria en España ha cambiado desde 2011: A 31 de diciembre de 2021 viven con autorización de residencia más de 740.000 marroquíes, 114.000 venezolanos; 64.000 senegaleses. De estos, 666.025 marroquíes; 53.209 senegaleses, 8.938 venezolanos y 72.388 ucranianos disponen de un permiso de residencia de larga duración.

Una de las condiciones que se establece en los acuerdos bilaterales es que los nacionales de países no comunitarios residan al menos cinco años en nuestro país para poder ejercer el sufragio en las municipales.

"Así pues los residentes nacionales de los países mencionados cumplen con este requisito y, por ende, deberían poder tener el derecho a ejercerlo", razona Junts.

Los otros dos puntos de la PNL que no se han aprobado pedían retomar las negociaciones iniciadas en 2011 y pendientes de culminación, en concreto en Venezuela, Marruecos, Argentina y Uruguay, así como modificar los acuerdos bilaterales vigentes en los que reconocen derechos políticos, incluyendo el de sufragio pasivo (derecho a presentarse como candidato y ser votado). EFE

msr/mcm