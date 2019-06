Aprobada la moratoria de multas en Madrid Central, que arrancará este lunes, y se auditarán los sistemas de control

"La Junta no suprime, no suspende, no elimina Madrid Central. Sigue vigente", ha explicado el delegado de Medio Ambiente y Movilidad

La Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid ha aprobado este jueves la moratoria de multas en Madrid Central, que arrancará este lunes y se prolongará por lo menos hasta septiembre, así como llevar a cabo una auditoría de los sistemas de control de los vehículos que accedían a este área de circulación restringida.

Así, a partir de este lunes no se multará a los vehículos que accedan a Madrid Central, pero sí se les avisará de que han circulado por un área restringida, todo ello según lo previsto en el artículo 247 de la ordenanza de Movilidad, tal y como se estableció del 30 de noviembre al 16 de marzo, con el anterior equipo de Gobierno.

"Hoy el acuerdo de la Junta no suprime, no suspende, no elimina Madrid Central. Sigue vigente, solo se da una moratoria a las sanciones", ha explicado en rueda de prensa tras la Junta el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, quien ha animado a los madrileños a acudir al centro en transporte público.

