Aplazadas operaciones no urgentes y citas programadas por el coronavirus

Hospitales de algunas 'zonas de riesgo' por el coronavirus están aplazando operaciones no urgentes y citas programadas. Diferentes comunidades autónomas, como Madrid y Barcelona, y provincias como Vitoria ya lo han puesto en vigor con el objetivo de evitar colapsos y limitar las posbilidades de contagio. Es otra de las consecuencias del auge del coronavirus. Los servicios médicos pueden reprogramar las operaciones 'no urgentes'. Por ejemplo, sólo en Madrid eran casi 80.000 las personas que esperaban una intervención quirúgica en enero. Estos aplazamientos también afectan a otro tipo de pruebas más sencillas.

Un ejemplo de ello es María: “Me han llamado diciéndome que estaban cambiando todas las citas. No me ha dicho motivo, pero quería darme entender que era por el coronavirus y que me ha dado cita para la semana que viene”, relataba. En su caso tenía programada una ecografía por unos problemas de riñón: “Mi caso no es urgente, entonces lo ha entendido perfectamente porque yo de eso quería cancelarla por el mismo tema. Estoy preocupada y prefiero no pisar un foco donde puede haber gente con el coronavirus o que ha ido porque cree que puede tener coronavirus”, nos comentaba.

No hay datos oficiales sobre un número concrecto de cancelaciones, pero trabajadores de hospitales han contado a COPE que son varias las visitas que se están aplazando, incluso por iniciativa de los propios pacientes, como María, que prefieren evitar los centros médicos teniendo en cuenta el contexto actual.