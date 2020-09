APEPOC alerta de que la segunda ola de Covid-19 será letal para muchos enfermos de EPOC

La Asociación Nacional de Pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (APEPOC) ha avisado de que una segunda ola de contagios de Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, va a ser letal para muchos enfermos de EPOC.

"Estos pacientes siguen siendo invisibles para las instituciones sanitarias a pesar de que, durante la primera oleada de contagios en España, casi una cuarta parte (22%) de los fallecidos por Covid-19 padecían esta enfermedad. Para ellos no ha habido respiro. No hay vacaciones. Viven en un particular estado de auto confinamiento e, incluso, muchos de ellos, siguen sin salir de casa", ha dicho la portavoz de APEPOC, Nicole Hass.

A su juicio, debido a la pandemia de coronavirus en todo el mundo, es probable que algunos pacientes con EPOC sean más susceptibles a la intensificación de los síntomas y trastornos de la enfermedad mental, como el trastorno de angustia postraumática, el miedo, la ansiedad, la depresión y la vulnerabilidad a la ideación suicida.

De hecho, apostilla, incluso en circunstancias normales, aproximadamente el 40 por ciento de los pacientes con EPOC experimentan síntomas depresivos clínicamente relevantes. Esta enfermedad crónica además aumenta el riesgo de presentar una enfermedad grave por Covid-19 en 6 veces y de ingreso en UCI en 17 veces.

"Si atendemos al dato de 22 por ciento de fallecidos por Covid-19 que padecían EPOC en la primera crisis sanitaria, podemos anticipar unos datos escalofriantes. En mayo de 2019 habían fallecido más de 6.000 personas con Covid-19 más EPOC, hoy la estimación rondaría los casi 6.500 fallecidos. A estos debemos sumar los 29.000 decesos que la EPOC causa cada año en España", ha afirmado.

Asimismo, Hass ha mostrado su preocupación por el aumento de rebrotes en España mientras persiste la situación de "invisibilidad" de este colectivo para las instituciones. "La EPOC está considerada por el propio Ministerio de Sanidad como grupo de riesgo, sin embargo, no se ha tomado ni una medida específica al respecto. Las personas con EPOC siguen muriendo cada día", ha recalcado.

Por todo ello, APEPOC ha pedido a las autoridades sanitarias competentes que se reconozca a las personas con EPOC como colectivo vulnerable de alto riesgo; que se les apoye con medidas específicas de protección; que se refuerce en todo el territorio nacional la telemedicina para las revisiones médicas; y que se promueva la adherencia al tratamiento con medidas como la supresión del visado de la triple terapia para la EPOC.