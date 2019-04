Anxo Pérez descubre las 88 formas de cómo no boicotear nuestra felicidad

MADRID, 2 (CHANCE)

Alcanzar la felicidad es una meta que nos hemos propuesto todos los seres humanos. Vivir nuestra vida de forma plena y consciente es algo que muchos queremos pero no todos conseguimos. Para encaminarnos en el sendero adecuado, Anxo Pérez, autor del best seller Los 88 Peldaños del éxito y La Inteligencia del éxito acaba de publicar su nuevo libro, Los 88 peldaños de la Gente Feliz.

En este libro, el autor quiere que nos demos cuenta de que el principal artífice de nuestra infelicidad somos nosotros mismos: "Nos boicoteamos nuestra felicidad más de lo que creemos, pero no pasa nada porque hay 88 formas de conseguir ser feliz. El libro tiene un poder muy grande y tiene una misión que es construir un mundo mejor, no transformando el mundo sino la mente de las personas que lo componen".

Una guía para alcanzar la felicidad que está compuesta por 88 peldaños que se pueden leer independientemente, todo según la faceta de tu vida que quieras poner en práctica, desde la inseguridad hasta la envidia, todo puede ser tratado para alcanzar la ansiada felicidad.

ANXO PÉREZ: "FELICIDAD ES MANTENERSE EN UN ESTADO DE BIENESTAR CUANDO LAS COSAS TE VAYAN BIEN Y MAL"

Además, Anxo Pérez -creador del revolucionario método de idiomas 8belts- explica en este libro cómo concibe él el interior del ser humano: "Nuestro interior no se compone de una parte, sino de dos. La esencia representa la parte más puro, nuestra luz; el ego representa la parte más impura, nuestra sombra. Y ambas están en constante tensión entre sí. Yo defino como el gran binomino, y la tensión existente entre ellas, como la gran batalla".

Un éxito interior que se consigue "no boicoteando nuestra felicidad. Boicoteamos ese estado de bienestar, porque tú preguntas ¿eres feliz? Y la mayoría de gente te responde que sí, pero si ha eso le añades ¿serías feliz si tuvieras un accidente, si tu pareja te deja, etc? Te dicen que no, entonces eso no es felicidad", y es que para Anxo: "Felicidad es mantenerse en un estado de bienestar en ambos casos, tanto como cuando las cosas van a tu favor como cuando no van a tu favor. Y eso implica entender ciertas claves como esos 88 peldaños que te permiten 88 formas de cómo no boicotear nuestra felicidad".