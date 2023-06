Anuar Beno nos habla de la boda de su hermano con Isa Pantoja

MADRID, 11 (CHANCE)

Después de que Raquel Bollo asegurase en el plató de 'Supervivientes' que Isa Pantoja se había cargado el concurso de su hijo, Manuel Cortés Bollo, por todo lo que había dicho de él en los platós de televisión, Anuar Beno ha querido defender a su cuñada y ha arremetido contra la colaboradora.

Sin pelos en la lengua, Anuar asegura que "me hace gracia" lo que dice Raquel porque "Isa no ha ido ahí y ha envenenado a su hijo que por eso salió y en todo caso la que se ha cargado el concurso de su hijo es ella, que se ha saltado el estar defendiendo a sus hijos como concursante a llevarse la pelea a fuera, a enfrentarse a isa, no sé los intereses, pero no se trata de un concurso, y eso se lo ha cargado ambos me parecían grandes concursantes".

Además, el defensor de Asraf nos confesaba que Kiko Rivera ha sido muy duro con su hermano por redes sociales: "a Kiko se le ha ido la boca, pienso que es un tipo que me cae bastante bien, lo que pasa que no puedes estar en TikTok y cosas tan graves, insultos por la cara pero insultar, qué hacemos, le disparamos cuando salga, no hombre no".

Anuar confirmaba que Isa Pantoja tiene buena relación con sus padres, ya que siempre "ha habido buena relación de antes, pero ahora más aun porque cuando se sufre más se unen las personas" y dejaba claro que se está dejando la piel en defender a su hermano: "lo he dicho muchas veces, es maravillosa y cada vez más, está súper activa en todos los lados y orgulloso de ella".

En cuanto a la boda de Asraf con Isa, Anuar nos desvelaba que tiene muchas ganas porque "yo tengo ganas para que salga otra" y aseguraba que sus padres no tienen problema en coincidir con Isabel Pantoja: "no claro, qué problema".