Antonio Tejado y Candela Acevedo convivirán con Kiko Rivera e Irene Rosales en 'GH DÚO'

MADRID, 26 (CHANCE)

No hace ni una semana que Miriam Saavedra se proclamó ganadora de Gran Hermano VIP 6 y ya conocemos a dos parejas que participarán en la nueva versión del reallity más famoso y que más años lleva en antena de nuestro país, GH Dúo.

Si durante la gala final de GH VIP del jueves se dio a conocer que Kiko Rivera y su mujer, Irene Rosales, participarán en el nuevo concurso, este miércoles, se ha confirmado una nueva pareja. En esta ocasión, los nombres que han salido a la palestra, y que convivirán con el hijo y la nuera de Isabel Pantoja, son el de Antonio Tejado y el de su novia Candela Acevedo.

Una vez superada la última de sus innumerables crisis de pareja, se ponen ahora a prueba en la casa de Guadalix de la Sierra para demostrar que todo ha quedado ya zanjado y que forma parte de su pasado. Durante este mes de julio, vivieron una de las crisis más profundas que se recuerda cuando desde Sálvame, programa dónde el sobrino de María del Monte colabora, se daba a conocer la supuesta noche de delirio y desenfreno que pasó junto al paparazzi Jordi Martín y al polifacético Dinio.

Al parecer, el ex de Chayo Mohedano no fue todo lo fiel que se esperaba de alguien con pareja durante aquella noche en uno de los locales nocturnos más famosos de Barcelona. Como apuntaban desde el programa de Telecinco, en boca de Kiko Hernández, Antonio le habría sido infiel a Candela durante aquella velada "con una chica y luego con cinco chicas". Sin embargo, este no ha sido el único revés que ha experimentado la pareja durante este año, ya que unos meses antes, en marzo, anunciaban su ruptura con versiones de lo hechos muy dispares, dándose una nueva oportunidad poco tiempo después. Veremos si esta experiencia sirve para afianzar de una vez por todas la relación o supondrá su ruptura definitiva.