Antonio David Flores, recuperamos sus imágenes al lado de Marta Riesco en septiembre de 2020

MADRID, 22 (CHANCE)

Todavía impactados con la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno, llevamos desde que conocimos la noticia el pasado miércoles especulando con los motivos que llevaron a la pareja a romper su matrimonio unido contra viento y marea desde hace más de dos décadas.

Y no son pocas las fuentes que apuntan a las presuntas infidelidades del excolaborador como el detonante de la ruptura; especialmente a su relación con una popular reportera de Telecinco, con quien habría estrechado su amistad en los últimos tiempos y que habría tenido mucho que ver en el fin de su matrimonio con Olga.

Gracias a 'Sálvame' y a los datos y pistas que ha dado el programa en los últimos días sobre el supuesto affaire de Antonio David con la periodista - con quien habría mantenido encuentros cada vez más habituales desde hace dos años tanto en Madrid cuando él trabajaba en Mediaset, como en Málaga cuando Olga se fue a 'Supervivientes' - hemos descubierto que la amiga entrañable del ex de Rocío Carrasco sería Marta Riesco, quien habría contado a sus íntimos su relación con el excolaborador y su alivio por el fin de su matrimonio.

La reportera, que el pasado miércoles fue la encargada de conectar en directo desde el despacho del abogado de Antonio David - donde él se encontraba en ese momento - y que ha sido quien ha dado la mayoría de las exclusivas de la familia Flores en los últimos tiempos, no se ha dejado ver desde entonces y no se ha pronunciado por el momento; pero quien la conoce asegura que no lo está pasando bien con la expectación mediática que se ha creado sobre ella, y no lleva nada bien que la tachen como la 'culpable' de la separación.

Ahora, y con todo el mundo especulando con qué hay realmentre entre Antonio David y Marta Riesco, recuperamos unas imágenes de la periodista y el exguardia civil hablando de lo más cómplices a las puertas del despacho de Iván Hernández. Un 'buen rollo' que en su momento pasó desapercibido pero que ahora parece tomar un significado especial. ¿Ya había algo más que amistad entre ellos en ese momento? El programa 'Sálvame' asegura que sí... ¡Dale al play y juzga por tí mismo!