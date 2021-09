Antonio David Flores guarda silencio ante los procesos judiciales con Rocío Carrasco

MADRID, 23 (CHANCE)

Antonio David Flores está alejado de los medios de comunicación desde el mismo día que se promocionó la emisión de un documental que cambiaría la historia de la televisión y de la prensa del corazón: 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Desde ese momento, el colaborador de televisión perdía su trabajo y desaparecía de los medios, eso sí, no ha parado de acudir a su despacho de abogados para defender lo que es suyo y lo que él considera que se ha obrado mal en su caso.

Hemos hablado con el marido de Olga Moreno a la salida del despacho de su abogado y lo cierto es que nos ha llamado mucho la atención porque no ha querido opinar públicamente sobre todo lo que está sucediendo en la familia Mohedano. Tampoco ha hecho declaraciones sobre los procesos judiciales que sigue teniendo abiertos con Rocío Carrasco y es que parece que ya se ha cansado de hablar de la madre de sus hijos y prefiere guardar silencio.

"Yo sabéis que voy a seguir en la misma línea, no me voy a pronunciar sobre nada de esto, me voy a mantener ahí". A pesar de la insistencia, Antonio David vuelve a comentar que no quiere explicar nada sobre lo que está sucediendo en su familia: "Perdóname, me mantengo en lo mismo. Voy a seguir en la misma línea, no voy a hacer ningún tipo de declaración y ya se irán viendo las cosas en el juzgado".

En cuanto a la ausencia de Olga Moreno en la escena pública, su marido prefiere no meterse: "Pregúntale a ella que te va a contestar". Y es que recordemos que hubo rumores sobre una posible colaboración en los programas de televisión, pero de momento no hemos visto a la ganadora de 'Supervivientes' en ningún plató de televisión, quién sabe, quizás en un futuro se anime y cuente también su verdad.