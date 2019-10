Antonio David se enfrenta a Kiko Jiménez en su reencuentro en 'GH VIP 7'

Kiko Jiménez entró de nuevo este domingo en la casa de GH VIP 7 como posible repescado de esta edición. Primero se reencontró a solas con Alba Carrillo y luego con su querida amiga Estela Grande y es que lo cierto es que, lejos de protagonizar un reencuentro histórico por el cariño tan grande que sentía por ella, se quedó en nada ya que entraba con la lección aprendida de su pareja Sofía Suescun. Y no nos sorprende ya que si quiere permanecer al lado de la de Pamplona deberá respetarla en todos los sentidos y ser coherente con lo que ha dicho estas semanas fuera del concurso, es decir, comportarse como un amigo.

Más tarde, se produjo el reencuentro entre todos los concursantes y ahí fue cuando Kiko tuvo que verse de nuevo con Antonio David con el que está muy enfadado por unos supuestos vídeos que ha visto cuando salió expulsado en el que el padre de Rocío Flores hablaba mal de él...

Lejos de ser verdad o mentira, lo cierto es que Antonio David no se ha mojado con ningún concursante dentro del reality y a lo mejor es esto lo que le ha fastidiado a Kiko Jiménez ya que pocos han sido los comentarios que le hayan podido molestar de este. Lo que ocurre es que el novio de Sofía Suescun ha protagonizado la portada de una revista hablado del conflicto que este tiene con su exmujer, Rocío Carrasco, se ha enfrentado en el plató con su hija, Rocío Flores y se ha sentado en el Deluxe para hablar nuevamente de la familia Jurado... Por lo que el extronista ha querido dar la vuelta a la tortilla y hacerse el enfadado para que cuando el concursante salga y vea todo lo que ha dicho de él y de su familia, no sea él quien decida romper la amistad.

Una vez en el salón con todos los concursantes, Kiko Jiménez saludó cordialmente a Antonio David y esto le hizo pensar que algo había ocurrido afuera, ya que la relación que ambos han tenido dentro de la casa ha sido más que buena. El novio de Sofía no tardaba en explicarle qué es lo que le sucede con él: "Te alegraste mucho más por la entrada de Joao que de mí y he visto ciertos comentarios que no me han gustado" a lo que el padre de Rocío Flores le decía: "Tú estás flipando" y el extronista, lejos de quedarse callado le reprochaba: "Tú me has criticado Antonio, has hablado mal de mí con otros concursantes".

Ahora, tendremos que ver cómo avanzan los días dentro de la casa de Guadalix de la Sierra ya que los que optan por la repesca tienen hasta el jueves, día en el que solo se quedará uno. Puede ser que en este tiempo solucionen las rencillas pendientes o por el contrario rompan completamente la relación que han tenido hasta el momento.