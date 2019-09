Antonio David se acerca a Hugo Castejón y hace las paces con Alba Carrillo

MADRID, 23 (CHANCE)

Parece que Antonio David está siendo el más listo de todos los concursantes de la casa de GH VIP 7. Adara es la única que permanece al lado de Hugo Castejón sin ningún tipo de interés desde el inicio del reality y parece ser que ahora, el padre de Rocío Flores se ha dado cuenta que es un error que toda la casa se posicione en contra de un concursante porque se convierte en víctima y esto hace que tenga apoyo afuera de la casa. Aunque los demás tengan un orgullo que le impidan llevar a cabo estos acercamiento, el que fuera marido de Rocío Carrasco parece que ya tiene clara su estrategia.

Todos los concursantes se sienten agotados mentalmente y físicamente por todas las discusiones que ha habido durante estas dos semanas de concurso con Hugo Castejón, ya que este les saca de quicio y los demás entrar en su juego. El jueves pasado fuera el detonante para todos, ya que se salvó de la expulsión ante Irene Junquera y Anabel Pantoja. Algo que nadie se esperaba y que demostró, sin lugar a dudas, que está gustando o que al menos, la audiencia quiere que esté el máximo de tiempo posible en el concurso.

Antonio David ha tenido una conversación con él y parece que su pensamiento a cerca del concurso que está llevando a cabo ha cambiado, o al menos ya no la expresa cómo lo hacía. ¡Atención! porque ambos concursantes han llegado a un acuerdo y esto no va a gustar nada a los demás compañeros de Guadalix de la Sierra ya que se lo podrían tomar con una traición. Recordemos que el padre de Rocío Flores siempre ha estado posicionado en el grupo mayoritario y nunca al lado de Hugo Castejón.

Ahora, el que perteneciera a la familia Jurado se ha dado cuenta de que se tiene que unir al enemigo y nunca mejor dicho, 'Si no puedes con el enemigo, únete a él'. De esta manera, quiere sembrar la paz al menos entre los grupos para no posicionarse ni en uno, ni en el otro. Lo que Antonio David probablemente no se haya dado cuenta es que estos movimientos sucios y tan visibles son castigados por la audiencia.

Pero no solamente hemos visto este acercamiento por parte de Antonio David, porque parece que también ha enterrado el hacha de guerra con Alba Carrillo. Los dos se llevan mal porque la modelo es muy amiga de la exmujer de este, Rocío Carrasco y recordemos, que la primera noche en la casa de Guadalix de la Sierra ya discutieron por esto. A pesar de todas sus diferencias, el padre de Rocío Flores ha apoyado a la hija de Lucía Pariente en el peor momento que tuvo dentro de la casa. "No se te puede ir de las manos. Nosotros tenemos fuera cosas, no hables más de eso. Cuanto más se habla, más se comenta" le decía el concursante, ya que la exmujer de Feliciano tuvo un ataque de ansiedad por los improperios que le lanzó Hugo Castejón.