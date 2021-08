Antonio Canales desvela cómo se encuentra tras su despido de 'Sálvame' y su furibunda y sincera reacción

MADRID, 20 (CHANCE)

El pasado miércoles, y para sorpresa de todos y del propio protagonista, Antonio Canales era despedido de 'Sálvame', donde fichó como colaborador estrella tras su paso por 'Supervivientes'. Su poca aportación al día a día del programa, sus llamativos silencios y la escasez de noticias y exclusivas durante los meses que ocupó un sillón provocaron que la cúpula decidiera no renovarle el contrato.

Una noticia que, aun esperada por el bailarín, provocó una inesperada reacción en Antonio que, sin pelos en la lengua y ante una atónita Carlota Corredera, cargaba contra el programa y les acusaba de aburrir a la audiencia con sus tramas y conflictos en los últimos tiempos.

24 horas después de su última aparición en 'Sálvame' y consciente de la polémica que han desatado sus críticas al programa estrella de las tardes de Mediaset, Canales ha reaparecido con la mejor de sus sonrisas en Jerez. Y lo ha hecho actuando en la Fiesta de Bulerías, confesando que está "feliz" y muy contento de reencontrarse con un público "que viene a degustar el arte y al que tenemos que pinchar el corazón porque un olé de la gente no tiene precio. Lo que queremos es emocionar al público". ¿Clara indirecta a su exprograma y a su polémico despido, tema sobre el que ha preferido no pronunciarse?

Con numerosos proyectos al margen del universo 'Sálvame' y con actuaciones ya cerradas que retomará después de "unos días en la playa descansando para que no me explote la cabeza", Antonio adelanta que en septiembre volverá a televisión, sin dar detalles sobre su fichaje por "El programa de Ana Rosa", sobre el que guarda silencio por el momento.

"Estoy centrado en mi arte, en mis creaciones y mirando por mí mismo, queriéndome mucho", confiesa sobre cómo está tras su despido, dejando claro que "pongo interés y amor en las cosas que me gustan. Me sale el duende. Estoy eligiendo mucho, como un sibarita, con 59 tacos solo hago lo que me gusta y lo que no, prefiero quedarme en mi chalet y tomar el sol". "Estoy jugando en un lugar muy frívolo - por su faceta televisiva y mediática - pero no me he caído de un quinto y al flamenco le hace falta ese trampolín. Quiero llegar a 8 millones de personas que hay en televisión. Luego llegamos a los teatros y están llenos", asegura, desvelando así por qué ha decidido participar en 'Supervivientes' y convertirse en colaborador televisivo.