MADRID, 3 (CHANCE)

Antonio Banderas se echa para atrás y no abrirá su restaurante de lujo en Marbella. Así lo ha podido saber 'Espejo Público' en declaraciones recogidas por Europa Press. Al parecer, el reputado actor internacional se presentaba a concurso con otros socios, y en el último momento se han echado para atrás para intentar recuperar el 2 por ciento de lo invertido, temiendo el futuro incierto que se vaticina de cara al turismo.

Tres y millones y medio era la inversión prevista para este restaurante de lujo en el que participó junto a el grupo Trocadero y el Grupo Premium.

Finalmente la concesión ha sido para el Grupo Trocadero unos de los gurús de la Costa del sol.

Banderas, por su parte, se queda trabajando intensivamente con su teatro y su proyecto televisivo Soho Comunicación.

El arquitecto Joaquín Torres, en plató, aseguraba e instaba que a "no tener miedo, porque el miedo no limita y esto va a pasar sí o sí", recordando que esto sucedido en Marbella puede pasar en el resto de sectores. No obstante, Torres, está convencido de que esta decisión portarte de Antonio Banderas y sus socios es debido "a la inflexibilidad de la Administración".