Antonio Banderas, del éxito y el fracaso: "Siempre me levanto cuando me caigo"

MADRID, 12 (CHANCE)

Un día después de celebrar su 59 cumpleaños, Antonio Banderas disfrutó de una noche de ensueño en la Starlite Gala. Arropado por la fundadora del festival, Sandra García-Sanjuán, el actor se convirtió en el anfitrión perfecto de esta gala solidaria que cumplía su décimo aniversario.

Acompañado por numerosos rostros conocidos, Antonio Banderas posó radiante junto a su pareja, la holandesa Nicole Kimpel. Feliz por todo lo que está viniendo, el intérprete prefirió no pensar en los premios que le pueden llegar después del aplauso unánime que ha tenido con su interpretación en Dolor y gloria, la última película de Pedro Almodóvar.

CHANCE: ¿Qué balance haces de todos estos años?

Antonio Banderas: Ha sido extraordinario no pensábamos que fuera a ser así y que íbamos a poder llevar a cabo todos los proyectos. Además, se ha convertido en uno de los temas más reputados de la costa del sol.

CH: ¿Cómo llevas que todos los proyectos que tienes se conviertan en oro?

A.B: Bueno algunos también se han caído pero así es la vida, hay algunos que no se han visto a la luz, pero por mi parte siempre me levanto cuando me caigo.

CH: Estaremos muy pendientes este año de los Oscar y de los Goyas.

A.B: Yo de eso no quiero hablar porque todavía no hay nada y no quiero pecar de iluso, cuando llegue las votaciones veremos.

CH: ¿Disfrutando del verano?

A.B: Trabajando mucho pero yo disfruto así.

CH: ¿Cómo se encuentra Stella?

A.B: Fenomenal, estuvo hace poco aquí en Málaga para visitar a papi y ayer le dio una fiesta en Miami a la madre.