Antonia Dell'Atte sorprende con su comportamiento al mandar mensajes escritos ante las cámaras

MADRID, 17 (CHANCE)

Tras la polémica que surgió hace unas semanas sobre las supuesta donaciones que Ana Obregón no había hecho a la Fundación Aless Lequio, Antonia Dell'Atte reaparecía ante las cámaras hace unos días para presentar 'Bailando con las estrellas' y estallaba ante los medios asegurando que se iba a saber toda la verdad.

Hablando de manera enigmática, la modelo dejaba claro que "he rezado mucho, todo esto lo he puesto en manos de Dios y la justicia divina ha llegado. No hablo de nadie porque está llegando la hora de la verdad, falta poco, falta la verdad que vosotros conocéis".

Hoy, nos hemos encontrado a la colaboradora de televisión y lo cierto es que nos hemos quedado boquiabiertos al ver la decisión que ha tomado: no hablar nada respecto a Ana Obregón y Alessandro Lequio... ¡y mandar un mensaje escrito ante las cámaras!

De esta manera, Antonia se comunicaba con la prensa mediante mensajes escritos, enseñando dos papeles en los que se podía leer "no hablo con la prensa. Mi silencio habla solo" y "está saliendo la verdad que determinada prensa basura habéis manipulado".

Un comportamiento que ha llamado especialmente la atención porque se reafirma con lo que expresó hace unos días, pero esta vez de manera escrita y no hablada... ya que parece haber hecho un pacto de silencio y esperar a que la verdad -como ella dice- termine saliendo a la luz.