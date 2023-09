Antonia Dell'Atte explica en qué punto se encuentra su proceso judicial contra Ana Obregón

MADRID, 17 (CHANCE)

Tras un episodio de 'Lazos de Sangre' en el que Antonia Dell'Atte dejó a entrever que había sufrido malos tratos por parte de Alessandro Lequio, Ana Obregón utilizaba sus redes sociales para defender al padre de su hijo y tiraba por tierra el testimonio de su -por aquel entonces- enemiga principal.

Una guerra que pasó de las pantallas a los juzgados, ya que en el mes de febrero del 2022 conocíamos que el Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona había admitido a trámite la demanda que Antonia había interpuesto contra Ana por calumnias

Ahora, nos hemos encontrado con Antonia en la Mercedes Benz Fashion Week y nos ha hablado sobre el contencioso que mantiene con Ana Obregón: "He sido calumniada y lo he puesto todo en manos de la justicia y la justicia tiene la última palabra".

Pese a ello, nos aseguraba que prefiere seguir callada sobre el contencioso que mantiene con Ana: "Tampoco se nada porque las cosa de palacio van despacio sobre todo lo que es una gran acusación de calumnia, yo ya lo he dicho, no se puede calumniar a una persona como yo que ha luchado toda la vida por la verdad, ay, ya está estoy aquí encantada, tengo la voz afónica, lo he puesto todo en manos de dios".

Antonia reflexiona en directo sobre estas polémicas al no entender porqué le suceden a ella: "Estamos todo bien, es una cosa muy sutil, muy metafísica, está donde Dios te dice porque Antonia, tú que eres una mujer de paz no te dejan en paz, esa es la cosa y creo que en la vida cuando tu das la mano...".

Por último, la italiana sorprende confesando que tiene mucho interés en conocer cómo se ha enterado la prensa de la información: "Quiero saber una cosa, si yo no he hablado, no he dicho ninguna cosa, sabéis mi discreción, silencio absoluto hasta que un juez no se pronuncie, nunca he hecho circo mediático, explicadme vosotros cómo os habéis enterado... Mira me parece una cosa, me parece tan raro que se ha filtrado una cosa de lo que yo siempre he dicho no tengo que comentar nada ya está, es una cosa que yo os pregunto a vosotros qué sabéis, tenedme al corriente".