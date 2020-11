La ansiedad por el coronavirus dispara el consumo de alcohol y tabaco

La pandemia ha cambiado todo. También nuestros hábitos. Según datos del Observatorio Español de Drogas y Adicciones, durante la cuarentena 7 de cada 10 consumidores de sustancias ilegales cesaron o redujeron su uso. Si bien medidas como el confinamiento o la reducción del ocio nocturno han dificultado el acceso a las drogas, en asociaciones de ayuda a estas dependencias, han visto como desde el inicio de la pandemia han aumentado los ingresos. “Se produjeron más de 1.500 demandas tras el confinamiento. Las sustancias principales suelen ser las habituales: cocaína y alcohol”, explica a COPE Elena Presencio, directora general de Proyecto Hombre.

Lo cierto es que el consumo de bebidas espirituosas se mantiene desde 2013 como la droga más utilizada. Solo durante los meses de confinamiento, la venta de cerveza y bebidas alcohólicas creció hasta un 84% con respecto al mismo periodo del año pasado. “También hemos detectado que el juego patológico se ha elevado de una manera significativa. En el 20% de los centros lo refieren como una de las primeras causas de ingreso”, añade Elena. Es más, las plataformas de póker online han visto casi duplicado el número de usuarios con respecto al año anterior, en concreto, un 97% más.

Por otro lado, el tabaco prevalece. Aunque un 80% de los fumadores es consciente del riesgo añadido que suponen los cigarrillos para el coronavirus, solo 1 de cada 10 reconoce haber dejado de fumar o,al menos, disminuido su consumo. “En agosto, justo se iban a cumplir dos años que no fumaba, volví a caer. Tenía ansiedad, miedo por el futuro, por mi trabajo y el tabaco me relaja”, comenta un joven a COPE. “La situación actual crea malestar y tendemos a querer soluciones rápidas y efectivas. Por eso caemos en una adicción, porque queremos desprendernos rápido de esa mala sensación”, explica a COPE el psicólogo Pedro González. Por ello, siempre hay que confiar y acudir a especialistas y no olvidar que nunca es tarde para pedir ayuda.