Ansiedad por comer: Estas son las causas de su aparición y la manera de evitarlo

En ocasiones, las personas que sufren de ansiedad recurren a la comida como método de alivio y se alimentan en cantidades copiosas a lo largo de todo el día. Sin embargo, no tienen en cuenta que esta alimentación excesiva puede tener efectos nocivos para la salud, a parte de la obesidad, uno de los principales problemas que atacan a la sociedad mundial actual. Los expertos advierten de que si notamos que tenemos este tipo de comportamiento, debemos acudir a un profesional para que nos asesore e intente eliminar esta necesidad ansiosa de comer.

La ansiedad por comer surge derivada de una ansiedad general, es decir, un sentimiento negativo de alarma sobre el estilo de vida que llevamos y que nos deja insatisfechos e infelices. Esta enfermedad psicológica tiene variados síntomas y a cada persona le puede afectar de una manera diferente. A veces los signos de la ansiedad son desconocidos y pueden provocar que el paciente crea que tiene otra enfermedad. Aunque muchas personas utilizan técnicas que les ayuda en el momento a reducir su nivel de ansiedad, los expertos aseguran que a largo plazo no son beneficiosas, ya que se convierten en un hábito.

¿Por qué aparece?

Este es el caso de la comida en grandes cantidades. Si el hecho de alimentarnos copiosamente hace que nos sintamos menos ansiosos, estamos sufriendo como efecto causal una ansiedad con los alimentos. Los psicólogos comentan que este trastorno se suele dar más en mujeres que en hombres y que, a pesar de que puede aparecer a cualquier edad, es más frecuente en la adolescencia. Esta es una etapa en la que la mayor preocupación son el peso y la estética. Por este motivo, muchas personas controlan de manera compulsiva lo que comen, eliminando de su dieta diversos alimentos que no hacen sino aumentar la ansiedad por la comida.

Los individuos con una tendencia a padecer ansiedad debido a factores genéticos, de personalidad u otros, tienen una mayor probabilidad de sufrir la necesidad obsesiva de comer en cada momento de su día a día. Además, ser demasiado autoexigente con uno mismo provoca una sintomatología ansiosa. Para evitar este problema, los expertos recomiendan comer sano y establecer un horario de comidas (sin saltárselas). Es necesario mantener una dieta equilibrada en la cual comemos de todo, sin eliminar ningún tipo de alimento que nos haga sentir culpables.

Otros consejos propuestos son: poner en el plato exclusivamente la ración que se va a comer y no ir a por más comida una vez terminado, masticar bien antes de introducir nuevos alimentos en la boca, no tragar hasta que no se ha triturado correctamente la comida dentro de la boca y no comer entre horas. Asignarnos un cuadro en el que aparezcan las comidas que vamos a realizar durante el día nos ayudará a no picar cuando no debemos. Se considera como importante hacer 5 comidas al día, para que no haya períodos muy largos de tiempo en los que no se come nada.

Efectos dañinos en la salud

Por otra parte, se aconseja no participar en ninguna clase de dietas. En cambio, se pueden tomar alimentos crujientes (almendras tostadas, zanahoria, etc.) que sacian más y eliminarán de manera más permanente la ansiedad. Pero los psicólogos aseguran que no hay que dejar de lado que la ansiedad surge por un sentimiento negativo sobre la vida de uno mismo, por lo tanto, lo primordial será realizar actividades que nos hagan felices y llevar un estilo de vida saludable.

Entre los efectos dañinos que causan en nuestro cuerpo esta actitud frente a la alimentación está el sobrepeso y todas las patologías que derivan de él. También es posible que aparezcan otros problemas de salud mental como una depresión a largo plazo. Por eso, los expertos aclaran que se debe aprender a controlar el estrés. Las maneras de conseguirlo son manteniendo una actividad física diaria, así como el contacto con amigos y familiares.