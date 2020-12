10 años sin respuesta del Constitucional sobre la Ley del Aborto de 2010

Junio de 2010. Algunos diputados recurren al Tribunal Constitucional la ley del aborto de Rodriguez Zapatero. Hoy, diez años y unos meses después, el Tribunal ha emitido 2.146 sentencias pero ni un solo pronunciamiento sobre aquel recurso.

Esta demora ha llevado a que el Constitucional recibiera esta misma mañana una petición urgiéndole a dictar ya sentencia. Entre los 24 firmantes del escrito se encuentran los exdiputados José Eugenio Azpiroz y Eva Durán además de otras personas que no pudieron firmar en su día por no ser representantes en el Congreso como el ex senador Luis Peral o el ex secretario de estado, Benigno Blanco.

Lo hacen porque más allá de querer que el recurso prospere, “este Tribunal tiene entre sus funciones garantizar que todos los ciudadanos vean respetado su derecho a acceder a la justicia y a obtener una sentencia en plazo razonable sin dilaciones indebidas”, ha comentado Ángel Pintado, otro de los diputados que en su día firmaron el recurso y que hoy estaba presente en la entrega del escrito.

Además, en su día, el Constitucional dio carácter prioritario a la tramitación y resolución de la cuestión, pero ya son diez años de absoluto silencio. Algo que temen, pueda servir de ejemplo. “El precedente no es bueno y esa es siempre una de las cuestiones que hay que considerar. Cómo mañana puede decirse alguien en contra si se ha dejado consolidar este atraso”, ha comentado José Antonio Azpiroz. “Veremos en el futuro que pasa con la eutanasia y con otras muchas cosas que se pueden plantear en este país”, ha añadido.

Ahora, los firmantes confían en que, atendiendo esta petición, el Tribunal Constitucional dicte ya la sentencia. Porque como ha manifestado Azpiroz, contemplan la posibilidad de interponer un recurso de amparo ante el propio Constitucional o, incluso, acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.