Anita Matamoros, orgullosa de que se la valore por su profesión como influencer

MADRID, 14 (CHANCE)

Anita Matamoros ha sido reconocida por la revista Forbes como una de las 100 mejores creadoras de contenido a nivel español y lo cierto es que no nos extraña. Desde hace años, la influencer se ha dejado la piel por llenar de contenido de calidad sus redes sociales y tener una comunidad sana con todos sus seguidores.

Esta semana, la joven no se perdía los 'Forbes Best Content Creators 2023' y hablábamos con ella de este sueño conseguido y sobre todo lo que le ha costado llegar hasta donde está. Muy emocionada, Anita nos comentaba lo feliz que es al ver que se ha conseguido desligar de sus apellidos para ser una influencer independiente.

"Me cuesta mucho decir 'por favor, respetarme' por ejemplo Forbes ha mirado más allá del apellido, ahora solo falta que lo hagáis vosotros" comentaba la influencer ante las cámaras, ya que "levo trabajando en esto, dedicándome a esto mucho tiempo y es una maravilla que un medio, así como Forbes tan importante, celebre y haya mirado más allá".

Por otro lado, hablábamos con ella sobre una futura maternidad... ya que son muchas las amigas que tiene a su alrededor que ya son mamás, pero sin embargo Anita nos aseguraba que no entra en sus planes: "Tengo bastantes amigas que son mamás, pero no está entre mis planes. Soy tía de tres, viene otra en camino, pero no está entre mis planes eso".

Además, la influencer se marchaba deshaciéndose en elogios sobre su hermana Laura, de la que solamente puede decir "maravillas de ella" porque "la quiero muchísimo, para mí es mi hermana mayor, la admiro muchísimo, me encanta, últimamente la estoy viendo súper a tope y me alegra muchísimo verla así, la veo en su esencia, me encanta".