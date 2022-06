Anita Matamoros, impasible ante las emotivas palabras de su padre, Kiko Matamoros

MADRID, 28 (CHANCE)

Hace apenas una semana, Kiko Matamoros se enfrentaba al puente de las emociones en 'Supervivientes', donde desvelaba algunos de sus secretos más íntimos y recibía cuatro cartas de sus cinco hijos.

Pero faltaba una, la de Anita Matamoros, que decidió no participar, motivo por el que Kiko le dedicó unas palabras bastante emocionado: "Yo lo único que espero es que mi hija sea feliz. Espero que me crea, que sepa que para quererla no tengo que tenerla al lado, que la quiero como quiero a cualquiera de mis hijos y cuando me necesite estaré a su lado, aunque ella no lo quiera".

A pesar de que en las últimas ocasiones que hemos visto a Anita Matamoros, esta no ha dudado en confesar que seguía el concurso en el que participa su padre, esta vez la influencer nos confirma que no lo está viendo: "No, casi no tengo tiempo".

Y es que aunque creíamos que las palabras de Kiko iban a servir de acercamiento entre padre e hija, parece ser que de momento no vamos a ver nada nuevo. Anita sostiene que no va "a entrar en nada" ni va a "responder a nada", dejando su vida personal a un lado.

La influencer asegura encontrarse muy bien y estar compaginando el trabajo con las vacaciones de verano: "Estoy muy bien. Estoy súper ocupada con muchísimas cosas. Muchísimo trabajo y disfrutando del verano".

Por el momento, poco más vamos a saber de Anita Matamoros, ya que sigue centrada en su carrera de influencer manteniéndose alejada del foco mediático lo máximo posible. ¡Dale al play para ver sus respuestas!