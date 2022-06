Anita Matamoros desvela cómo está su hermana Laura tras su separación de Benji Aparicio

MADRID, 1 (CHANCE)

Anita Matamoros no se pierde ni una alfombra roja, y es que en las últimas semanas hemos podido ver a la influencer en multitud de eventos en la capital. Su última aparición fue el pasado martes en la entrega de los Premios Elle Eco en Madrid, donde la vimos pletórica rodeada de numerosos rostros conocidos como Mar Flores, Anna Ferrer o Chanel Terrero entre otros.

Aprovechando la ocasión, no hemos querido perder la oportunidad de preguntarle por la participación de su padre, Kiko Matamoros, en esta edición de 'Supervientes', ya que a pesar de los inconvenientes que le han ido persiguiendo al colaborador durante estas semanas en Honduras, Anita confiesa no haber visto nada negativo respecto a él: "No he visto ni escuchado nada malo, entiendo que todo bien". Con estas declaraciones, la influencer vuelve a dejar en el aire si está siguiendo el concurso de su padre a pesar de llevar casi dos años sin mantener ningún tipo de relación con él.

Respecto a la salud mental, tema del cual numeros influencers han alzado la voz en los últimos meses, Anita ha querido unirse mostrando lo bien que se siente después de ir a terapia: "Al principio me daba respeto, pero luego dije, por qué no, puedo ayudar a mucha gente, ver que la gente lo hace y no tenerle miedo, que no sea un tema tabú". Además, ha asegurado que su vida ha mejorado y que se siente "otra persona": "Siempre se puede mejorar, incluso cuando no estás mal y estás bien se puede estar mejor".

Por otra parte, la pequeña de los Matamoros ha reconocido que intenta coincidir lo máximo posible con su hermana Laura: "Intentamos vernos lo más que podemos. Por lo menos dos veces al mes y estar en contacto". Aunque hablando de su separación con Benji Aparicio, Anita no ha querido pronunciarse al respecto pero ha reconocido lo feliz que ve asu hermana: "Yo no soy la voz de nadie, tiene que responder ella, la veo espectacular, la veo muy bien".

"Felicidad plena, estabilidad", así de contenta nos ha respondido Anita Matamoros, reconociendo estar en "una época muy buena en su vida". ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!