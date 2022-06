Angy Fernández se sincera sobre su situación sentimental: "Tengo que aprender a estar sola"

MADRID, 24 (CHANCE)

La actriz y cantante Angy Fernández, a la que todo el mundo conoce por su papel de Paula en la serie 'Física o Química', sigue inmersa en proyectos dentro del mundo del teatro. Tras terminar sus papeles en los musicales de 'Kinky Boots' y 'La Llamada', este verano le espera una nueva aventura de la que todavía no se puede hablar.

Respecto a su vida personal, estos meses han sido cruciales para la actriz. Angy Fernández reconoce que ha pasado una etapa complicada tras romper con su pareja, con la cual llevaba siete años de relación, y a lo que también se le sumó la muerte de su perrito Elvis: "Lo llevaba mal pero el teatro me ayudó mucho, mis compañeros y ya he vuelto un poco a la vida".

Tras su ruptura, no hemos vuelto a saber nada de la vida amorosa de la cantante, por lo que quisimos saber si alguien ocupa su corazón en estos momentos, a lo que Angy nos confiesa que "la verdad es que no ha aparecido nadie". Ahora mismo, la actriz admite tener unas prioridades: "Yo tengo que aprender a estar sola, nunca he estado sola mucho tiempo y es necesario, estoy aprendiendo a estar conmigo que es algo muy difícil".

Aunque por el momento, Angy no le ve nada bueno a la soltería: "Yo nunca he sido muy pica flor, me encantaría, quiero serlo, hoy con uno, mañana con otro, pero no me sale". Después de tantos años en pareja, lo único bueno que ve la actriz a estar sola es "no tener que darle explicaciones a nadie y hacer tus planes para ti".

En cuanto a si tiene relación con su ex pareja y si han acabado bien, reconoce que para ella es parte de su "familia", a pesar de que ahora no tienen contacto: "Para cerrar hay que dejar el contacto, ahora no sabemos nada el uno del otro, pero volveremos a ser amigos, lo sé".

Por su parte, Angy cree en las segundas oportunidades, aunque no siempre funcionan: "Muchas veces salen mal, pero yo tengo una amiga de toda la vida que en su segunda oportunidad es madre, feliz no siempre pasa". ¡Dale al play para ver sus respuestas!