La angustia de no poder ver a una madre enferma en una residencia

Fran Gallego

Paco tiene a su madre de 86 años en una residencia de Madrid y su angustia se multiplica cada día, desde que el sábado le dijeron que tiene síntomas compatibles con el coronavirus. No puede verla, le dicen que tiene fiebre y come poco y que "no los llevan al hospital" salvo que estén muy graves.

El caso de Paco Torres es el que viven numerosas familias en España y sobre todo en Madrid, donde hay más casos de COVID-19 y donde no se puede visitar a los ancianos en residencias desde hace una semana.

Las autoridades aseguran que mantener a esos mayores que pueden tener coronavirus -no se hace la prueba a los que tienen síntomas leves- en sus residencias es lo mejor para evitar que contagien o se contagien en caso de no tenerlo. Y para no saturar hospitales.

La madre de Paco es Juana Hernández, tiene 86 años, vive en una residencia de Madrid capital y desde el sábado supieron que puede tener el coronavirus. Tiene fiebre, pero no la van a trasladar al hospital porque, según le han contado trabajadores del centro, "no van ambulancias a por ellos".

"La residencia hace todo lo que puede y más, pero no es suficiente porque no tienen medios y no pueden dar los medicamentos necesarios. A los contagiados los tienen en habitaciones diferentes al resto, pero en la misma planta y de dos en dos", relata a Efe.

Se trata de una residencia madrileña, en la que según aseguran a Paco los trabajadores con los que ha hablado puede haber hasta 70 casos de coronavirus entre aproximadamente 130 usuarios y cien trabajadores. Tiene plazas privadas y otras concertadas, como la de Juana.

"Sé que hacen más de lo que pueden con la situación que hay y las bajas que han tenido, no es culpa suya sino de la saturación sanitaria, pero hay que trasladar a hospitales a los que lo necesiten, que se habiliten hospitales privados u hoteles", sostiene, mientras recuerda que en las residencias "ni pueden cogerles vías" ni darles medicación específica.

Paco estaba preocupado desde hacía días por si su madre contraía el coronavirus, ya que tiene 86 años y patologías como principio de alzheimer, anemia y sordera. Confiaba en la residencia en la que lleva casi cuatro años viviendo, que desde el domingo 8 les dijo que no podían ir a ver a los mayores porque había casos de COVID-19.

Llamó los días siguientes y le dijeron que su madre estaba asintomática y bien.

Pero el pasado sábado por la noche le llamaron para comunicarle que su madre tenía fiebre, y que la habían trasladado a la zona en la que estaban los otros posibles afectados, donde seguiría compartiendo habitación con otro residente. Esa zona es en la planta segunda, donde Juana estaba, aunque en parte "sana".

El domingo por la mañana llamó, le costó que le contestasen y al fin le contaron que Juana estaba algo peor, que comía poco, y que "trasladar a los enfermos a los hospitales era muy difícil porque no mandaban ambulancias".

Una trabajadora, compungida, le aseguró que estaban "desbordados" y que no paraban de contagiarse entre ellos, y ya todos los trabajadores iban haciendo todas las labores, dadas las bajas.

Paco Torres asegura que le explicaron que "la noche anterior habían muerto tres o cuatro mayores, y eso pasaba casi todos los últimos días", y que "se comunicaban los fallecimientos a primera hora pero no venían a por los cuerpos hasta las seis de la tarde".

Él pidió hablar con la directora, que le aseguró que se siguen los protocolos y que las ambulancias sí trasladan a los enfermos "si están muy mal", por ejemplo, cuando requieren ventilación mecánica.

Al quejarse por esta circunstancia, temiendo "que solo les trasladen cuando ya pueden morir", Paco dijo que haría público su caso y finalmente la dirección del centro le ofreció llevarse a su madre si firmaba un documento responsabilizándose, lo que le parece "fuera de lugar". "Tendríamos que llevarla por nuestros medios a un hospital, con el riesgo para la familia y para todos los que entren en contacto con ella", relata.

Hoy martes sigue angustiado y no sabe qué pasará. Y cada vez le cuesta más que le contesten el teléfono.

Desde esta residencia una responsable ha explicado a Efe que solo quieren "que les dejen trabajar" porque están "al doscientos por ciento" y "haciendo todo lo que se puede para cuidar a los mayores", siempre cumpliendo los protocolos.

Aseguran que Sanidad Pública y la Comunidad de Madrid les han ayudado y, sin entrar en casos concretos, sostienen que la situación de los mayores de este centro es similar a la de otros centros de Madrid, de España e incluso de la Unión Europea.

Por su parte la gerente de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), que agrupa a 400 residencias, Susana Valladolid, ha recordado que el Gobierno ha decretado que las residencias de ancianos son espacios medicalizados que "siguen a rajatabla los protocolos que nos vienen impuestos", como no trasladar a los posibles contagiados porque "puede ser contraproducente, porque en los hospitales sí podrían cogerlo si no lo tienen".

Fuentes de la Consejería de Políticas Sociales y Familia han explicado a Efe que las residencias en las que se han detectado positivos se ha activado el protocolo que establece Sanidad Pública, que incluye que no haya visitas y que se habiliten espacios concretos para los afectados.

Subrayan que en los centros hay médicos o enfermeros que valoran a los pacientes y en principio solo se traslada a los hospitales a los que los facultativos consideran que deben de ir, normalmente no leves porque si no se saturarían los hospitales y además se puede extender el contagio.

Las fuentes precisan que los familiares son informados puntualmente y, aunque no se recomienda para evitar contagios, pueden llevarse a sus familiares a casa firmando una declaración.

Por su parte, una enfermera de una residencia pública de ancianos del barrio madrileño de Vallecas explica a Efe que Salud Pública no ha acudido a este centro a hacer pruebas de coronavirus, por lo que no saben si las personas con tos y fiebre lo tienen.

Ellos toman medidas para evitar posibles propagaciones, como tener a los usuarios sin visitas, confinados en sus plantas y a los trabajadores organizados por pasillos y habitaciones.

Si fallece alguien no se permite entrar a ningún familiar y las funerarias se encargan del protocolo, que es llevar los cuerpos a incinerar, sin velatorio, relata, mientras incide en que están "muy mal de medios".