Ángela Nieto: “Luchamos contra la metástasis para ganarle la batalla al cáncer”

La doctora Ángela Nieto explicaba en COPE que sus investigaciones demuestran cómo el “maravilloso mecanismo que facilita que se forme una vida, con el desarrollo de un embrión humano, es el que propicia mediante una aberración genética que el cáncer se extienda a través de su metástasis”.

Ángela Nieto es la tercera mujer en obtener el Premio Nacional de Investigación “Santiago Ramón y Cajal” 2019 y la sexta mujer que forma parte de la prestigiosa Real Academia de Ciencias Exactas, Física y Naturales. En la actualidad, Ángela Nieto es profesora de Investigación del CSIC en el Instituto de Neurociencias (Alicante), un centro mixto del CSIC y la Universidad Miguel Hernández, donde dirige el laboratorio de Fisiopatología de los movimientos celulares en vertebrados, que cuenta con 15 investigadores.

La doctora Nieto está considerada como una de las científicas más destacadas en el ámbito de la biomedicina, por sus investigaciones sobre el desarrollo embrionario y la reactivación durante la vida adulta de los programas embrionarios, cuando deberían estar desactivados, dando lugar diversas patologías. “Son los mismo mecanismos que facilitan los movimientos de las células embrionarias para que surja la vida y que se reactivan en nuestro organismo para extender los tumores”, especifica Ángela Nieto.

“Hay células tumorales que recuperan la capacidad de moverse, como en las etapas embrionarias, se desprenden del tumor primario y producen metástasis en órganos distantes. Estos tumores secundarios, o metástasis, son la causa de más del 90% de las muertes por cáncer”. Además, estos genes que ayudan a posicionar el corazón, cuando se reactivan en la vida adulta pueden inducir otras enfermedades como la fibrosis. “La reactivación de estos genes produce degeneración, porque aun en ausencia de células tumorales, los órganos como el riñón recuperan características embrionarias y dejan de cumplir su función”, concluye Nieto.

CONFESIONES DE UNA CIENTÍFICA

La investigación se considera más que una vocación en el mundo de la ciencia y la doctora Ángela Nieto confesaba en COPE que “no he tenido hijos y por eso no sufrí la falta de ayuda a las mujeres jóvenes cuando deciden compaginar su trabajo con la maternidad”.

La investigadora reconocía que “tengo la suerte de tener una profesión que me ha gustado desde pequeña. Siempre he querido ser científica. Es verdad que requiere mucho esfuerzo pero también tiene muchas compensaciones, y no me estoy refiriendo a los premios, que también”.

Por eso, la profesora Nieto cree que “no debería haber un techo para la mujer dependiendo del tipo de profesión. Le digo a todas las niñas que si quieren ser científicas lo van a hacer muy bien”.

EL CORAZÓN A LA IZQUIERDA

Entre las muchas investigaciones que ha llevado a cabo el equipo que dirige la doctora Nieto en la Universidad de Alicante destaca también el que descubrió el mecanismo que situó nuestro corazón a la izquierda. Es el empuje de una corriente de células lo que coloca el corazón a la izquierda, en contra de lo que se pensaba hasta ahora. El trabajo, realizado en el Instituto de Neurociencias de Alicante y el CSIC, añade que los genes que ayudan a posicionar el corazón, cuando se reactivan en la vida adulta pueden inducir cáncer y otras enfermedades como la fibrosis.