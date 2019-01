Ángel Garo se somete a un test de personalidad e inteligencia en 'Sábado Deluxe'

MADRID, 6 (CHANCE)

Ángel Garo volvía anoche al plató de Sábado Deluxe, pero esta vez para someterse a un test de personalidad y una prueba de inteligencia, desvelando así finalmente si tiene doble personalidad, como tanto se ha cuestionado durante su paso por Gran Hermano VIP.

El humorista ha aprovechado para explicar algunos de sus comportamientos en el plató del GH VIP, los cuales han sido tan criticados. "El concurso de 'Gran Hermano' tiene un público. Ese no es el tipo de público que escoge mi trabajo. Si yo decía una opinión, eso se convertía en abucheos... no estoy acostumbrado. No he estrado nunca en un programa que se permitan esos abucheos", aseguraba Ángel, justificando lo que muchos han considerado como prepotencia.

Además, ha vuelto a la carga contra la ganadora del programa y el público que la apoya: "Los que no se van a tomar un café conmigo son los fans de Miriam. Me he volcado con la convivencia. Si ha ganado una persona que no sabe convivir, dime tú que respeto se merece que no se valore la convivencia de verdad".

LA PERSONALIDAD DE ÁNGEL GARO

La psicóloga Irene López afirma que a través de los dibujos de Ángel se entiende que tiene una "personalidad única" y explica: "guarda una coherencia entre sus personajes. Es excéntrico pero coherente con su excentricidad", asegurando que "tiene los pies en la tierra". Una prueba que ha servido parar desterrar el rumor que afirmaba que Ángel sufría de múltiple personalidad.

EL RESULTADO DEL TEST DE INTELIGENCIA DE ÁNGEL GARO

En cuanto al resultado del Test de Inteligencia, el resultado ha sido de 120. Un resultado que Ángel ha celebrado por superar a Miriam Saavedra, que obtuvo un 96 en la puntuación.

Sin embargo, el resultado de Garo está por debajo del de Aramis Fuster, con un sorprendente 146.