Ángel Gabilondo pide un imprescindible pacto social basado en el conocimiento

El exministro de Educación Ángel Gabilondo ha pedido este martes que haya "un imprescindible pacto social basado en el conocimiento" y "esto debe ser una estrategia de país, que es y será su conocimiento", porque "solo a través de la cultura y la educación se podrán abordar los desafíos" actuales.

Gabilondo, expresidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), ha participado en el seminario online de reflexión académica "Los futuros de la universidad", organizado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

Ha incidido en "la necesidad de transformación de la universidad, de lo contrario, la sociedad va a producir sus efectos y no queda claro que vayan a ser fructíferos para la universidad".

"Necesitamos participación, ejemplaridad e instituciones justas", y "la verdadera transformación de la universidad solo puede ser desde la puesta en valor de lo que venimos haciendo", ha dicho el también catedrático de Metafísica y exrector de la Universidad Autónoma de Madrid

Ha resaltado que "el conocimiento exige elementos de innovación, ya que sin innovación no hay conocimiento, que no es una mera adquisición ni una compraventa sin más", con lo que, ha aclarado, no habla en contra de "la legitima comercialización, pero sí de la simple mercantilización".

Además de "la reivindicación del conocimiento", ha proseguido, hay que "reivindicar la formación como liberación personal, que permite ser más personalmente y más socialmente"; así como a "la universidad como espacio de conocimiento, innovación social y emprendimiento"".

Para eso "hace falta un entorno favorable, recursos suficientes y una estrategia para alcanzar esa meta", ya que "la estrategia indica un proyecto, objetivos, medios, recursos, responsables, evaluación y rendición de cuentas", ha defendido en esta quinta sesión del seminario.

Ha destacado la necesidad de "un marco estable de financiación, aplicar criterios de calidad y eficiencia y la rendición de cuentas a quienes hacen el esfuerzo de financiación".

"Es importante que la universidad reivindique su capacidad de autogobierno frente al intervencionismo y el dirigismo, también a la instancia política", ha asegurado, puesto que "la universalidad y la autonomía son principios fundamentales de la universidad".

También ha afirmado que "el futuro de las universidades pasa por preguntarse a qué se llama universidad" y ha pedido pensar sobre "el concepto de presencialidad en la universidad, que debe ser importante".

"No vengo a vaticinar" en esta conferencia, que "no es una predicción, es una decisión que nos compromete, ni es pura espera a ver cómo va a ser nuestro futuro, es el compromiso para que llegue", ha subrayado. EFE.

