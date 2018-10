Andrés Velencoso habla por primera vez de Luz Cipriota: "No estoy soltero"

MADRID, 18 (CHANCE)

Andrés Velencoso se ha convertido en el nuevo protagonista de la campaña de Cortefiel junto a Sara Carbonero. El modelo y la presentadora han vuelto a trabajar juntos, algo que les encanta pues la sintonía entre ellos es magnífica.

Mientras Sara nos hablaba de su vida en Portugal, el top aseguraba que estaba feliz al lado de su novia, la argentina Luz Cipriota. Aún así, el catalán volvió a mantener en secreto todos los detalles relacionados con su vida privada pero sí nos habló sobre sus próximos proyectos profesionales.

CHANCE: ¿Cómo ha sido grabar con Cortefiel y con Sara?

Andrés Velencoso: Muy fácil, dinámico, lo hemos pasado genial. Ha sido un rodaje muy divertido y se ve en el resultado.

CH: ¿Os conocíais de antes?

A.V: Sí, con Sara coincidí en una editorial de la revista Elle. Es muy simpática.

CH: Ha dicho que lo tuvo muy fácil porque como tú eres actor también que le has ayudado mucho con el tema de interpretación.

A.V: Ahí no estamos interpretando a nadie. Ella se desenvuelve muy bien, ya la has visto. Ella es natural y tiene una facilidad de palabra. Lo hizo genial, no tuvo que aprender nada de nadie.

CH: Si erais vosotros mismos, ¿tú te marcas esos bailes cada vez que te pruebas ropa?

A.V: Hombre no. Extrapolándolo un poquito. Pero sí es un poco eso. A lo mejor me hago un bailecillo de vez en cuando.

CH: ¿Eres un chico que antes de salir de casa te miras mucho en el espejo?

A.V: Depende la ocasión. Si vengo a hacer una presentación a hacer una campaña intento que el traje sea de mi talla, que me guste, que me sienta cómodo. Hoy es más sentirte cómodo, nosotros mismos y poder dar esa imagen.

CH: ¿Cómo un chico tan guapo sigue soltero? ¿O no?

A.V: No lo sé, preguntaros vosotros mismos.

CH: No, la pregunta es para ti.

A.V: Pero si no estoy soltero.

ANDRÉS VELENCOSO: "DE MI CHICA Y DE CÓMO ME HA CONQUISTADO NO OS VOY A HABLAR"

CH: No lo sabemos, ¿no estás soltero?

A.V: No, no te has informado. Antes de venir aquí tienes que informarte, tienes que mirar las revistas...

CH: ¿Y esa chica que tiene esa suerte de tener este hombre a su lado?

A.V: Yo si queréis os hablo de la campaña de Cortefiel, pero de mi chica y de cómo me ha conquistado no os voy a hablar. Sabéis que no me gusta hablar de esto.

CH: ¿Y con qué más estás?

A.V: Estoy con Velvet Collection, que estrenamos también en septiembre. Y a ver si viene Velvet Collection 3, y han anunciado que acaban. Muy contento, a ver si Omar vuelve.

CH: O sea que queda un poco el final abierto.

A.V: Bueno está bastante cerrado. Mi personaje no acaba muy bien, pero en el Velvet peores cosas han pasado.

CH: ¿Cómo actor que papel te gustaría?

A.V: Proyectos que tengan un buen guión con un buen director, no tiene que ser un proyecto enorme.

CH: ¿Algún director que te guste?

A.V: El otro día vi a Pedro, sería un lujazo. Pero no me puedo quejar, he enganchado dos series seguidas. Parece ser que se va a hacer una segunda parte de una película que hice. Pero no me está faltando trabajo.

ANDRÉS VELENCOSO: "HASTA HACE POCO ESTÁBAMOS EN PARO"

CH: ¿Estás apartando un poquito la moda para dedicarte más en serio a tu carrera de actor?

A.V: No. Lo que pasa que cuando te metes en un proyecto como es Velvet no tienes tanto tiempo para dedicarle a proyectos de moda o publicidad. Pero intento compaginarlos siempre que puedo.

CH: ¿Con qué actor o actriz que no has trabajado aún te gustaría trabajar?

A.V: Hay un montón. A uno que admiro Javier Bardem. También Luis Tosar. Hay un montón de actores en España. Lo importante es trabajar. Ahora estamos viviendo un buen momento en España, donde Netflix se va a asentar aquí en Madrid. Todas las noticias que hablan de las series españolas son buenas. Pero hasta hace poco estábamos en paro.

CH: A compañeras tuyas de la moda les preguntábamos si cuando empezaban sufrían acoso o alguna propuesta indecente. Parece que a los hombres no os preguntamos porque parece que no os puede pasar. ¿Tú has sufrido algún tipo de acoso?

A.V: No. Yo no lo he sufrido personalmente, lo que pasa que puedes intuirlo o tu carácter no deja de esa línea no pase. Pero sí que ha habido muchas denuncias de acoso de hombres. Cuando el movimiento del 'me too' han salido nombres de fotógrafos que están vetados por muchas revistas. Estas denuncias tienen que servir para que la gente de a pie denuncie. Que nosotros hagamos estas cosas ayuda a que la otra gente tenga el valor de hacerlo, ya seas hombre, mujer, niño. El abuso de poder no debe existir. Que estos casos ayuden para poder denunciarlo, esto es lo importante.