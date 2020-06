Andorra celebra un funeral en memoria de todos los difuntos durante el confinamiento

La iglesia de Sant Esteve de Andorra la Vella ha acogido la tarde de lunes una misa funeral en recuerdo de todos los que han muerto durante el confinamiento derivado de la pandemia del coronavirus, presidida por el arzobispo de Urgell y copríncipe de Andorra, Joan Enric Vives.

El funeral no era sólo en recuerdo de las víctimas del Covid-19, también para aquellas personas que han fallecido durante el confinamiento, en que no se han podido celebrar funerales y los familiares no han podido despedir como quisieran a sus difuntos.

A la misa han asistido diversas autoridades del país como el jefe de Gobierno, Xavier Espot, y la Síndica General --presidenta del Parlamento--, Roser Suñé, así como representantes de los comuns --ayuntamientos--, ministros, miembros de los grupos parlamentarios, el presidente del Consejo Superior de la Justicia y el Raonador del Ciutadà --el defensor del pueblo--, entre otras.

Al empezar el oficio, que se ha celebrado respetando diversas medidas de seguridad --llevar la mascarilla, no se ha podido dar la paz y para comulgar el cura depositaba la hostia en las manos de los fieles y nunca directamente en la boca--, los familiares de los difuntos han encendido, uno a uno, velas que han ido dejado en un lado del altar.

En su homilía, el arzobispo ha mandado un mensaje de unidad y ha asegurado que, de las dificultades que ha supuesto el Covid-19, los ciudadanos saldrán "unidos y fortalecidos, más humildes, pero también más fuertes y solidarios".

También ha recordado las palabras del Papa Francisco diciendo que hay que escoger lo que "cuenta verdaderamente de lo que se marchita".

Vives ha asegurado a los familiares presentes en la misa que quería hacerles llegar su apoyo: "Rogamos unidos, con todo el país detrás".

El arzobispo y copríncipe de Andorra ha tenido un recuerdo para todos los profesionales que han tenido un papel esencial durante el confinamiento y en la lucha contra la pandemia, desde los sanitarios y los miembros de los cuerpos especiales a los dependientes de comercios y voluntarios.

En la misa funeral se han estrenado tres composiciones del organista titular de la iglesia de San Esteve de Andorra la Vella, Ignacio Ribas, que ha estado acompañado por el clarinete de Unai Gutiérrez y la voz de la soprano Jonaina Salvador.

Al terminar, Vives, acompañado del jefe de Gobierno y la Síndica General, ha dado el pésame a los familiares presentes de los difuntos.