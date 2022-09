Ander Gil: La universidad no puede servir para consolidar privilegios de cuna

El presidente del Senado, Ander Gil, ha considerado este jueves que la universidad no puede ser un espacio para la reproducción de las desigualdades, para consolidar o legitimar los privilegios de una cultura hegemónica o para lanzar el mensaje de que la cuna y el lugar de nacimiento marcan la diferencia.

Así lo ha aseverado durante una intervención (grabada, dado que esta de viaje en Angola), en el acto con el que el Senado y la Universidad Nacional de Educación a Distancia han celebrado en Barbastro (Huesca) el quincuagésimo aniversario de esta institución académica.

En una encendida defensa de la educación pública, Gil ha considerado que destinar becas a rentas altas, como propone en Madrid la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, supone "retorcer y violentar el propio significado de la política pública de redistribución de rentas".

"Es un ataque desalmado a quienes no pueden pagarse los costes de estudiar lo que quieren, para llegar a ser lo que sueñan", ha enfatizado Gil.

Por eso, ante los desafíos a los que se enfrenta la educación, ha estimado que hay dos opciones: la de quienes quieren "recortar lo público para favorecer lo privado", que no significa otra cosa que "atacar la igualdad de oportunidades detrayendo ayudas a quienes lo necesitan para dárselas a quienes no las necesitan", y la de quienes defienden "la mejora de la educación en su conjunto, el aumento de sus recursos, el incremento de las becas y el fortalecimiento de la universidad pública".

"Todavía existen algunas posiciones reaccionarias que no quieren por nada del mundo el éxito de la educación pública", ha lamentado.

En el caso concreto de la UNED, ha dicho, esta llega "a más territorios y a más personas que cualquiera de las demás universidades públicas".

Son 600.000 alumnos, entre ellos 150.000 de enseñanza reglada que, ha recordado, "habitan los confines del mundo y todos los rincones" de España.

Pero además, ha dicho que la UNED es "sinónimo de sostenibilidad", no solo por su "capacidad de cohesionar y dinamizar los territorios", sino que permite a los jóvenes "no renunciar a su hogar y no ser rehenes de la escasez de recursos para sus estudios".

En el acto de conmemoración de este medio siglo de existencia han estado presentes también el rector, Ricardo Mairal, y el senador Javier de Lucas.

La UNED fue creada para dar respuesta a la necesidad de acceso a la Educación Superior de calidad de diversas zonas de población donde antes no llegaba. Cuenta con 61 centros nacionales y extiende también su modelo educativo a nivel internacional a través de sus 22 centros en el extranjero.