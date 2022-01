Andalucía vaticina tres semanas más “de cierta intensidad” de la sexta ola

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha vaticinado este jueves que quedan tres semanas de cierta intensidad para doblegar la sexta ola de covid debido a la terriblemente infecciosa variante ómicron y hace un llamamiento a los andaluces para que se pongan la tercera dosis de la vacuna.

Moreno, que ha intervenido en la colocación de la primera piedra de las obras de defensa del río Guadalhorce en Málaga, se ha referido a las palabras del consejero de Salud, Jesús Aguirre, que ha asegurado que el 80 por ciento de los andaluces se infectará con ómicron en las próximas semanas.

El presidente ha reconocido que el nivel de infección de esta variante es muy superior a las otras olas y está teniendo una intensidad de medio largo plazo, ya que se siguen contagiando por decenas de miles a lo largo de la semana, lo que genera un problema importantísimo en el ámbito sanitario y laboral.

Estoy convencido de que doblegaremos la curva, pero tenemos que ser pacientes, ha manifestado Moreno, que ha señalado que pensaban que una vez que se empezara la desaceleración de los contagios iba a ir más rápido, algo que finalmente no está ocurriendo.

Cuestionado sobre su opinión respecto a la relajación de medidas en Reino Unido, que acabará con el uso de la mascarilla y el pasaporte covid, Moreno ha explicado que esta decisión le parece tremendamente precipitada si se tienen en cuenta los datos de fallecidos, aunque respeta sus criterios.

Sin embargo, Moreno ha destacado la importancia de la mascarilla para hacer frente a la variante ómicron y también del pasaporte covid, que ha dado seguridad, ha ayudado a que muchos andaluces se vacunen y ha sido asumido por la hostelería sin problemas, por lo que extenderá su uso a un periodo amplio hasta que no haya una muy muy leve incidencia.

El presidente de la Junta también ha sido cuestionado por la posible revisión de la gestión de los fondos europeos por parte del Gobierno, y ha señalado que le satisface esta cuestión, pero se llega tarde, porque estos ya están decididos en gran medida por el Estado.

Según Moreno, Sánchez prometió que iba a territorializar el 50 por ciento de los fondos y ahora ha afirmado que solo se hará en un 33 por ciento y ha pedido que en un estado descentralizado las comunidades junto a los ayuntamientos tenían que haber tenido una participación muy activa.

Nosotros queremos que haya transparencia en el reparto y que no haya comunidades que salgan beneficiadas respecto a otras, ha incidido Moreno, que opina que el modelo que se ha elegido no es el correcto y está muy decepcionado por que en España no se ha dado ninguna posibilidad de opinar.