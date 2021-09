Andalucía no tiene constancia de casos de niños sin mascarilla en las aulas y pide responsabilidad a las familias

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha manifestado este viernes que no tiene constancia de algún caso en el sistema educativo andaluz de niños que hayan acudido a sus colegios sin mascarilla porque sus padres no quieren que se las pongan, y ha apelado, en cualquier caso, a la responsabilidad de las familias para respetar siempre las normas de convivencia de un centro y, en este caso, las que vienen determinadas por las autoridades sanitarias debido a la pandemia del coronavirus.

En declaraciones a los periodistas en Adra (Almería), con motivo de su visita al CEIP Mare Nostrum, el consejero ha recalcado que en este momento no tienen constancia de ningún caso de niños que acudan sin mascarillas a las aulas y ha recordado que en el curso pasado sí hubo el caso de un padre, en la provincia de Málaga, que se negaba a que sus hijas acudieran con mascarillas al centro.

A las familias que puedan tener algún tipo "de duda" a este respecto o la convicción de que no hay que usar mascarillas, el consejero les ha recordado que las familias educan y los colegios enseñan y ha apelado a la "triple 'r' de respeto, responsabilidad y rendimiento". "Convivir es cumplir unas normas y entre esas normas que nos han dictado las autoridades sanitarias, que no son un capricho, está llevar las mascarillas", ha apuntado.

"Si usted le dice a sus hijos que no lleven las mascarillas, usted no está facilitando la convivencia, con lo cual usted no está respetando", según ha agregado Javier Imbroda, quien ha señalado que en caso de que no se quiera dar marcha atrás en esa actitud, se incurrirá en algún tipo "de falta grave por lo que supone esa dejación de responsabilidad" y tendría que actuar incluso la inspección educativa.

"Apelo a la responsabilidad y al respeto de todo el mundo para respetar estas normas de convivencia, que nos dicen ahora que tenemos que tener mascarillas", ha insistido el consejero de Educación, para quien la educación no necesita "ruido", sino calma para que los docentes puedan desarrollar su labor de la mejor manera.