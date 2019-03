Andalucía se suma a la compra centralizada de medicamentos del Ministerio

Andalucía se sumará a la compra centralizada de medicamentos del Ministerio de Sanidad, en la que participan la mayoría de las autonomías, y abandonará la subasta de medicamentos de forma progresiva, según ha anunciado este lunes el consejero de Salud y Familias de la Junta, Jesús Aguirre.

El consejero del nuevo gobierno del PP andaluz ha avanzado esta medida en declaraciones a los medios en el Ministerio, donde se ha celebrado el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), en el que se estrenaba.

La incorporación de Andalucía se produce después de que el PP haya llegado a la presidencia de la Junta y tras años de plantear recursos contra la subasta, el sistema de selección pública de medicamentos implantado por los socialistas en Andalucía.

El consejero ha precisado que los contratos ya firmados con las empresas farmacéuticas se mantendrán hasta que finalice la vigencia pero ha insistido en su apuesta por la compra centralizada, ya que contribuirá a abaratar los costes de adquisición de medicamentos y productos sanitarios.

"No sé por qué hasta ahora no lo ha hecho pero están todas las comunidades, sin embargo, Andalucía no y a partir de ahora será una más aportando todo su potencial", ha dicho Aguirre.

Con esta decisión, a su juicio, se beneficiarán todas las comunidades porque al ser mayor el volumen de compra se abaratarán los costes "sensiblemente", lo cual "será muy positivo".

La subasta andaluza se implementó mediante un decreto-ley que modificó la ley de Farmacia de Andalucía, del 2007, y estableció un sistema de puja entre laboratorios, que fue recurrido en varias ocasiones por el Gobierno del PP.

El Tribunal Constitucional ha avalado en tres ocasiones este sistema, la última vez fue en febrero de 2017.

El alto tribunal desestimó en esa ocasión el recurso que interpuso el Gobierno del PP por conflicto de competencia y reiteró los argumentos esgrimidos en sus anteriores fallos en el sentido de que la subasta no vulneraba la legislación estatal en materia de financiación pública de medicamentos, ni causa desigualdad ni discriminación entre comunidades autónomas.

Tras estas sentencias, los populares mostraron su disconformidad porque entendieron que el modelo de compra centralizada es mejor que la subasta.