Andalucía reprocha al Gobierno no diseñar la salida del estado de alarma para dar capacidad normativa a las CCAA

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha reprochado este viernes al Gobierno central que durante este último año no haya diseñado la salida del estado de alarma porque las comunidades autónomas no tienen capacidad para aplicar determinadas restricciones que afectan a la libre circulación de los ciudadanos, de modo que si esta clase de decisiones son necesarias por la evolución de la pandemia deberán "ser ratificadas por un juez" que puede decir que "afecta a un derecho fundamental" y "que no lo comparte".

Marín se ha pronunciado de este modo en el transcurso de un encuentro informativo de Europa Press Andalucía celebrado en Sevilla con el patrocinio de Fundación Cajasol, Atlantic Copper, Cepsa y Laboratorios Vir, y donde también han participado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia y Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía ha mantenido que actualmente se está "afectando al derecho fundamental del ciudadano a la libre circulación dentro del territorio nacional" en el marco de las restricciones para frenar la pandemia de la Covid-19 y cuando decaiga el estado de alarma el 9 de mayo no "tendremos esa capacidad".

Ha incidido en que las diferentes comunidades autónomas, "de diferentes colores políticos e ideologías", han pedido al Gobierno en este tiempo de pandemia cambios normativos que les permitieran restringir la movilidad y ha opinado, de hecho, que se podrían haber incluido en el decreto de alarma "pequeñas disposiciones adicionales" que dieran a los distintos territorios esa posibilidad.

Marín ha agregado que cuando decaiga el estado de alarma el 9 de mayo la situación va a ser "dispersa y diferente" porque aunque similar "la curva no evoluciona igual" en todo el país. "Si estamos en un nivel de incidencia de más de 150 casos por cada 100.000 habitantes deberíamos tomar decisiones que afectaran a las restricciones de movilidad y vamos a depender de las decisiones de los jueces, no del Gobierno".

"Tomaremos las decisiones que haya que tomar pero un juez puede decir que afecta a un derecho fundamental y no lo comparte", ha agregado Marín, para quien este escenario "se podría haber evitado" pues "hemos tenido un año para de alguna forma diseñar la salida". Junto a ello ha matizado que si a partir del 9 de mayo no es necesario por la evolución de la pandemia el estado de alarma él es "el primero que lo firma", pero nadie puede confirmar en estos momentos que eso "pueda ser así".