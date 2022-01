Andalucia registra 31 muertos por covid y 238 personas en UCI,8 más que ayer

Los hospitalizados por coronavirus en Andalucía han subido en 52 en el último día hasta elevarse a 2.143, de los que 238 están en la UCI, 8 más que este miércoles, y han fallecido 31 personas, 3 más que ayer.

También ha aumentado la incidencia acumulada a catorce días por cada 100.000 habitantes en 42 puntos hasta situarse en 1.407, y los contagios han sido 17.548 más en las últimas 24 horas, según los datos adelantados por el consejero de Salud, Jesús Aguirre, en una entrevista en Canal Sur Radio.

Ha explicado que los datos más fiables de la evolución de la pandemia son los ingresos hospitalarios y los fallecimientos y ha augurado que quedan días de presión asistencial y de aumento de fallecidos, por lo que ha reconocido que "no está tan optimista como la ministra" de Sanidad, Carolina Darias, sobre la inminencia del pico de la sexta ola.

Según Aguirre, la incidencia actualmente no es un dato fiable y es poco objetivo porque hay muchas personas que se hacen test de diagnóstico y no lo comunican oficialmente, por lo que "no es una cifra fidedigna" sino que "estamos en diente de sierra".

Por lo tanto, ha insistido en que los más preocupantes es la subida de las hospitalizaciones y las muertes por covid-19, y ha vaticinado que la variante ómicron afectará al ochenta por ciento de los andaluces a primeros de febrero porque esta "socializada, en la calle y en las casas y no esta ligada a un sector", aunque Andalucía adoptará más medidas restrictivas.

Ha avanzado que la próxima semana se reunirá el comité de expertos de alto impacto en Andalucía y probablemente se acordará una prórroga como mínimo del pasaporte covid durante quince días más, cuya vigencia se amplió hasta finales de enero.

Ha defendido la utilidad de dicho pasaporte para no relajar los hábitos y para atraer a la vacunación a muchos ciudadanos, ya que desde que se puso en marcha se han vacunado 220.000 personas, aunque quedan 359.000 sin vacunar.

En este sentido, ha recordado que el setenta por ciento de los ingresados en las UCI no están vacunados.

Asimismo, el consejero ha confiado en que a finales de este año esté lista una vacuna conjunta contra la gripe y el coronavirus.