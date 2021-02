Andalucía rebaja este viernes a 51 los municipios con cierre perimetral, seis de ellos sin actividad no esencial

La Junta de Andalucía aplicará desde las 00,00 horas de este viernes 26 de febrero el cierre perimetral a 51 municipios --81 menos que la semana pasada-- con una tasa de incidencia del coronavirus superior a los 500 casos de Covid por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Para seis de esos 51 municipios, la Junta dicta además el cierre de toda actividad no esencial por superar los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. La vigencia de estas medidas será de siete días desde las 00,00 horas de este viernes, según ha informado la Administración andaluza.

Los comités territoriales de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de las ocho provincias andaluzas se han reunido este jueves, vía telemática presididos por los delegados territoriales de Salud y Familias, para analizar los datos epidemiológicos en sus respectivos ámbitos de actuación.

La incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa de media en la región en 215,2 casos por cada 100.000 habitantes, con la provincia de Almería a la cabeza con 317,2. Detrás se sitúan Cádiz con 237,4; Málaga con 227,7; Granada con 222,2; Sevilla con 206,3; Jaén con 166, Huelva con 158,6; y Córdoba con 149,2.

POR PROVINCIAS

En el caso de la provincia de Sevilla, un total de 13 localidades se verán afectadas por cierres perimetrales --diez menos que la semana pasada-- y, de estas, dos --dos menos que la semana pasada-- tendrán, además, cerrada su actividad no esencial al presentar más de 1.000 casos por 100.000 habitantes. Así, son diez las localidades que solo cuentan con cierre perimetral, como son Alcalá del Río, Brenes, Cantillana, La Campana, El Garrobo, Guillena, Lora del Río, Los Molares, Montellano, Paradas y El Ronquillo. De su lado, en un total de dos municipios no se podrá realizar actividad no esencial: Alanís y El Castillo de las Guardas.

En Granada, 12 serán este viernes los municipios con restricciones --diez menos que el viernes anterior--, de los que dos, además de cierre perimetral tendrán suspendida la actividad no esencial por superar la tasa de 1.000 casos por 100.000 habitantes. Se trata, en concreto de Alhama de Granada y Domingo Pérez de Granda. Solo con cierre perimetral están Aldeire, Benalúa de las Villas, Cuevas del Campo, Guadix, La Calahorra, Moraleda de Zafayona, Orce, Ugíjar, Vélez de Benaudalla y Zújar.

En la provincia de Almería también son 12 los municipios con restricciones, lo que supone 17 menos que la semana anterior, uno de ellos --12 menos que el viernes pasado-- sin actividad no esencial, concretamente Paterna del Río. Los municipios con solo cierre perimetral son: Balanegra, Felix, Los Gallardos, Garrucha, Lúcar, Ohanes, Pulpí, Urrácal, Vélez Rubio, Vera y Viator.

En Cádiz, un total de cinco municipios deben seguir bajo restricciones de movilidad --13 menos que el sábado--, ninguno de ellos con cierre de actividad no esencial --frente a los tres de la semana pasada--. Las localidades con solo cierre perimetral son Barbate, Alcalá del Valle, Grazalema, Olvera y Puerto Serrano.

Por su parte, Jaén tendrá este viernes un total de cuatro localidades afectadas por cierres perimetrales --nueve menos que la semana pasada-- y ninguno con actividad no esencial cerrada, cuando la semana pasada era solo uno --Benatae--. En concreto, las localidades con cierre perimetral son Cambil, Hornos de Segura, Fuensanta de Martos y Vilches.

Málaga, por su parte, registra tres municipios --once menos que la semana anterior-- con cierre perimetral al estar su tasa por encima de 500, de los que uno, además, tienen cerrada su actividad esencial. Así, los municipios los que mantienen cierre petrimetral son Árchez, Benaoján y Montejaque, este último el único con cierre de actividad no esencial al contar con una tasa de 1.791,4 casos cada 100.000 habitantes.

Por su lado, en el caso de la provincia de Huelva, solo un municipio, Cumbres de San Bartolomé, frente a los 12 de la semana pasada, contará este viernes con restricciones, en concreto con cierre perimetral. Además, ningún de los municipios de la provincia tendrá que cerrar su actividad no esencial frente a los dos de la semana pasada.

Finalmente, en la provincia de Córdoba es uno el municipio con restricciones este viernes --siete menos que la semana anterior--, en concreto, con cierre perimetral, y no cuentan con ningún municipio con su actividad no esencial cerrada frente a los dos que registraban la semana pasada.

NUEVO PROTOCOLO

Ha sido la tercera vez se han reunido los comités territoriales de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto tras los cambios que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció el pasado 10 de febrero en el protocolo de evaluación y establecimiento de restricciones en municipios según su tasa de incidencia Covid.

El plazo de revisión de las medidas es de siete días, las restricciones acordadas entran en vigor los viernes, y las reuniones de los comités territoriales tienen carácter semanal.