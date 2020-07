Andalucía prevé 150 millones este año para mejoras a sanitarios y PSOE-A le acusa de "recortar con la excusa del Covid"

El consejero de Salud y Familias de Andalucía, Jesús Aguirre (PP-A), ha indicado este jueves que la Junta va a destinar "más de 150 millones de euros" en este año 2020 para financiar las medidas de mejora de la situación de los trabajadores sanitarios propuestas en la Mesa Sectorial de Sanidad celebrada el pasado viernes, 10 de julio, mientras que el diputado del PSOE-A Jesús María Ruiz le ha acusado de "recortar con la excusa del Covid-19".

Ha sido en el transcurso de una comparecencia del consejero en la comisión parlamentaria del ramo a solicitud del PSOE-A para informar sobre la referida reunión de la Sectorial de Sanidad, en la que Aguirre ha dedicado parte de su intervención a comparar la "situación" en la que estaban los trabajadores sanitarios andaluces con el anterior Gobierno andaluz socialista con las medidas que está adoptando el actual Ejecutivo de PP-A y Ciudadanos (Cs).

Aguirre ha denunciado que, entre 2010 y 2018, durante la etapa socialista, "se perdieron más de 7.700 trabajadores" en la sanidad andaluza, mientras la comunidad autónoma era la que contaba "con menos médicos por habitante" en el conjunto de España; en concreto, 233 por 100.000 habitantes según datos de 2018, cuando la media nacional era de 313 médicos por 100.000, según ha detallado.

El consejero ha sostenido que, con el PSOE-A en la Junta "se consolidó la precariedad laboral" del Servicio Andaluz de Salud (SAS), con "contratos inferiores a un mes" de duración, y las condiciones laborales de los trabajadores sanitarios eran "muy inferiores" a los de la media de otras comunidades autónomas, lo que "provocó una fuga de batas blancas", según ha abundado Aguirre, que ha hablado además de una gestión "politizada" en la sanidad andaluza en aquella etapa.

Frente a ello, ha defendido que el Gobierno de Juanma Moreno ha querido "recuperar las condiciones laborales de los trabajadores sanitarios que el PSOE recortó" y "garantizar unas condiciones dignas", para lo cual "hemos dialogado con sindicatos y llegado a numerosos acuerdos" en mesas sectoriales.

El consejero ha repasado las mejoras propuestas por la Junta en la reunión con sindicatos del pasado viernes, y ha insistido en que contemplan "medidas coyunturales y mejoras retributivas que son estructurales", por lo que "permanecen en el tiempo".

MÁS DE 340 MILLONES HASTA 2022

Según ha concretado, para financiar el conjunto de las medidas propuestas, desde la Junta se va a destinar "más de 150 millones de euros a los profesionales sanitarios en 2020", una cantidad que se eleva a 343 millones de euros entre este año y 2022.

Para defender la gestión del Gobierno actual, el consejero ha destacado que la partida de gastos de personal sanitario se ha incrementado entre el Presupuesto de la Junta de 2018 y el actual de 2020 en "472 millones de euros", una cantidad a la que se sumará la referida cifra de 343 millones que "se irán sumando en los diferentes presupuestos" hasta 2022.

Ha destacado también que la plantilla del SAS "ha crecido en 3.961 profesionales" si se comparan las cifras del 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2020, con un incremento de 855 licenciados sanitarios y de 1.562 diplomados en Enfermería.

Además, ha citado otras medidas acordadas en los últimos tiempos, como la aprobación del plan de prevención de agresiones a sanitarios, la presentación del Plan estratégico de igualdad de oportunidades en el SAS, el Plan de Verano para este año, que prevé la contratación de 20.103 profesionales.

De igual modo, Aguirre ha resaltado que en este año 2020 se realiza "la mayor oferta de plazas de formación sanitaria especializada de atención familiar y comunitaria MIR y también de enfermería", así como se han impulsado "ofertas públicas de empleo que estaban paralizadas".

MEDIDAS CONTRA LA "PRECARIEDAD"

"Estamos luchando contra la precariedad institucionalizada que reinaba en el SAS", ha dicho también el consejero, haciendo referencia al respecto a que se han "reducido" los contratos de corta duración e incrementado los de larga duración entre sanitarios.

En concreto, ha apuntado que, si se comparan los datos del 1 de enero de 2019 con los del pasado 30 de junio, "hemos reducido en un 86% los contratos de una duración inferior a un mes; en un 31,8% los de más de un mes, y en un 41,2% los de uno a dos meses", así como "hemos incrementado en un 186% los contratos entre tres y seis meses de duración; en un 98% los de una duración de entre seis meses y un año, y en un 133% los superiores a un año".

Así las cosas, ha aseverado que "estamos revirtiendo los recortes del anterior Gobierno socialista", y "se está progresando adecuadamente" dando "cumplimiento a los compromisos electorales" adquiridos con dichos profesionales, de forma que "nunca en tan poco tiempo se ha hecho tanto por los trabajadores del sistema sanitario público en Andalucía" pese a haber tenido que afrontar en este tiempo la crisis de la listeria y "la pandemia más importante desde 1918", en referencia a la del coronavirus, según ha remachado.

PSOE-A: "LOS PROFESIONALES YA NO PUEDEN MÁS"

Frente a ese punto de vista, Jesús María Ruiz ha señalado que "los profesionales ya no pueden más", y durante estos días, a través de sus representantes sindicales, "están destacando aspectos que caracterizan" al Gobierno andaluz actual, que son los de "ausencia de diálogo, engaño, abandono, pantomima, no dar la cara, no responder por los profesionales y reventar los acuerdos de la Mesa Sectorial".

El diputado ha trasladado el "apoyo" del PSOE-A "al conjunto de profesionales sanitarios y sus representantes", ha señalado que a la Junta "no le gusta la crítica ni la participación", y ha defendido que el Grupo Socialista ha realizado "una política propositiva", aludiendo entonces a la moción con 24 medidas aprobada en el Pleno del Parlamento que perseguía finalidades como "proponer medidas para compensar a los profesionales, fortalecer el sistema sanitario público, garantizar la asistencia sanitaria completa al conjunto de la población y poner el sistema sanitario público en el centro de las políticas".

Ruiz ha criticado que desde la Junta "por ahora han hecho caso omiso de esa moción" y "se han burlado de las resoluciones de este Parlamento", al tiempo que ha comentado que la Mesa Sectorial del viernes "terminó como el rosario de la aurora".

Ha acusado a la Consejería de Salud de "no ser capaz de llegar a ningún acuerdo", y ha subrayado que "los sindicatos se sienten engañados", al tiempo que ha denunciado que el gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, desveló este miércoles en una entrevista en Canal Sur que el consejero tenía "una reunión con la sanidad privada" y desde la Junta "estaban reservando una cantidad extraordinaria de créditos para externalizar consultas" de la sanidad pública.

En esa línea, el portavoz del PSOE-A ha acusado al consejero de estar "conspirando contra la sanidad pública" y "traicionando los intereses del conjunto de los ciudadanos", y ha señalado que su Gobierno "se ha abonado a la mentira", así como está llevando a cabo "recortes con la excusa del Covid". "Están consiguiendo que, en lugar de que los profesionales sanitarios se sientan orgullosos y recompensados por su trabajo" durante la pandemia, "se sientan engañados y defraudados", ha lamentado para concluir.

El consejero ha replicado señalando que "es lógico que los sindicatos pidan más", y que el Gobierno de PP-A y Cs "intentará llegar a puntos de consenso", pero ha advertido de que "no vamos a vender humo" como, según ha abundado, el anterior Ejecutivo hacía "de forma habitual".

También ha insistido en que "hemos dejado atrás el Gobierno de los recortes y de las promesas incumplidas", así como que el actual Ejecutivo está "dando respuesta a reivindicaciones históricas de los trabajadores" sanitarios pese a la actual situación "compleja".