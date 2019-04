Andalucía pide trabajar "más" la estrategia de AP y critica que Sanidad solo haya querido hacerse "la foto"

El consejero de Sanidad de Andalucía, Jesús Aguirre, ha solicitado trabajar "más" el Marco Estratégico para la Atención Primaria de Salud, que va a ser analizado este miércoles en un pleno monográfico del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), y ha criticado que el Ministerio de Sanidad, encabezado por María Luisa Carcedo, haya querido llevarlo al consejo sólo para hacerse "la foto".

"Estamos ante un documento en el que hasta los que lo lideraban han dimitido. No puede ser que sólo por hacernos la foto en plan electoralista del CISNS de Atención Primaria se vaya a aprobar un documento así", ha dicho Aguirre a la entrada a la reunión, recordando que las "prisas son malas consejeras".

Así, el consejero andaluz ha asegurado que, al ser la Atención Primaria los "pies del gigante" del SNS, su abordaje "necesita tiempo", por lo que ha pronosticado que el documento impulsado por Sanidad se va a "caer" ya que "no está bien elaborado. Y es que, tal y como ha detallado, no está cuantificado desde el punto de vista económico e, incluso, no está pactado con los sindicatos de la mesa sectorial de sanidad.

"Este documento puede servir de base para empezar a trabajar de manera clara una vez quitemos los focos de las elecciones. Lo que pedimos es un poco de tiempo. Hagamos las cosas bien hechas, hay que trabajarlo, consensuarlo, cuantificarlo y negociarlo, y seguro que cuando acabe el proceso electoralista nos juntaremos todos porque a todos nos interesa", ha zanjado Aguirre.