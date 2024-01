Andalucía y Madrid piden a la ministra de Sanidad más profesionales y menos incertidumbre

Las consejeras de Salud y Consumo de Andalucía, Catalina García, y de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, han demandado este miércoles a la ministra de Sanidad, Mónica García, más profesionales y más financiación y menos "incertidumbre" y "ocurrencias".

Catalina García ha pedido a la nueva ministra un "pacto por la sanidad" en un desayuno informativo del Foro Salud, organizado por Nueva Economía Fórum y Bidafarma, en el que ha sido presentada por la consejera madrileña y al que han asistido, entre otros, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado; y el vicesecretario general de Economía del PP, Juan Bravo.

García ha asegurado que los gobiernos autonómicos están "alineados para trabajar por los ciudadanos, por mejorar su salud", pero en la actualidad mantienen "una incertidumbre por la actitud de la nueva ministra".

"No entendemos su ultima decisión unilateral y arbitraria, sin el aval de informe técnico", respecto al uso de mascarillas en los centros sanitarios, ha concretado la consejera andaluza, que ha recordado a Mónica García que las comunidades tienen "las competencias y la responsabilidad en salud".

En este sentido, ha reclamado a la ministra que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sea el órgano de decisión en este ámbito, pero avalado por informes técnicos, y su convocatoria extraordinaria para hablar del "mayor problema" en la actualidad, que a su juicio es la falta de profesionales.

Por su parte, la consejera madrileña ha pedido también al Ministerio la convocatoria de un Consejo Interterritorial para afrontar la falta de profesionales y ha manifestado la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica para dotar de más recursos a la sanidad pública.

Fátima Matute ha opinado que si no hay profesionales las comunidades ya pueden hacer "ingeniería genética" que no conseguirán la reducción de las listas de espera por la que trabajan y ha señalado que no solo necesitan más personal sanitario para reponer la tasa de jubilación sino para atender a una población de cada vez mayor edad.

Para conseguirlo ha pedido a los responsables del Ministerio de Sanidad "que se dejen a un lado los titulares y las ocurrencias" y se centren junto a las comunidades autónomas "en trabajar con solvencia y con recursos".